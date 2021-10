Liebe Leserinnen und Leser,

drei der vier rheinland-pfälzischen Tageszeitungen haben keinen eigenen Korrespondenten mehr in unserer Landeshauptstadt Mainz. Die drei bisherigen Parlamentskorrespondenten haben als Pressesprecher für Ministerien die Seiten gewechselt. Das hat in der Medienbranche bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die RHEINPFALZ bleibt in Mainz präsent. Karin Dauscher führt dort unser Büro. Sie ist vor eineinhalb Jahren von den in der Landeshauptstadt akkreditierten Journalistinnen und Journalisten zur Vorsitzenden der Landespressekonferenz gewählt worden.

Aber auch die RHEINPFALZ kämpft mit den Veränderungen in der Branche: Immer weniger regionale Tageszeitungen beteiligen sich an Korrespondentenbüros an den wichtigen Plätzen der Welt. Im Prinzip funktionieren diese Auslandsposten so, dass ein Korrespondent vor Ort mehrere Medien beliefert und von diesen anteilig finanziert wird. Er geht auch auf Themenwünsche der einzelnen Redaktionen ein.

Wechsel in Washington, Brüssel und Paris

Vor wenigen Wochen nun ist unser von uns und unserer Leserschaft sehr geschätzter USA-Korrespondent Frank Herrmann aus Washington nach Deutschland zurückgekehrt. Eine Nachfolge zu finden, war schwierig, weil die Hälfte der am Herrmann-Büro beteiligten Verlage ganz ausgestiegen ist und sich mit Agenturberichten begnügen will.

Für mich kam das nicht in Frage. Die USA sind einer der wichtigsten Verbündeten Deutschlands und sie sind mit ihren Soldaten und mit verschiedenen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz präsent. Wir sind nun in das Büro von Karl Doemens eingestiegen, der aus den USA vor allem für die „Hannoversche Allgemeine“, die „Augsburger Allgemeine“, die „Frankfurter Rundschau“, den „Kölner Stadt-Anzeiger“, die „Leipziger Volkszeitung“ und nun auch für die RHEINPFALZ berichtet. Doemens ist Aachener, hat vielfältige Erfahrungen in der Politik- und Wirtschaftsberichterstattung und schreibt seit 2010 aus Washington. Schon seine ersten Berichte in der RHEINPFALZ zeigen, dass wir einen guten Griff getan haben.

Frankreich für die Pfalz von großer Bedeutung

Unser bisheriger EU- und Nato-Korrespondent Markus Grabitz ist aus Brüssel in seine Heimatredaktion, die „Stuttgarter Zeitung“, zurückgekehrt. Wir haben es bedauert, denn Grabitz hat kompetent und mit Themenvielfalt aus Belgien berichtet. Zum Glück war unser Paris-Korrespondent Knut Krohn bereit, nach Brüssel zu gehen. Krohn ist ein „wandernder“ Korrespondent, berichtete schon aus Italien, Russland und Polen. Seine Kenntnis Europas wird ihm in Brüssel sehr nützlich sein.

Leider hat sich der Pool der Zeitungen, die Knut Krohn in Paris finanzierten, aufgelöst. Auch in ihrer Frankreich-Berichterstattung konzentrieren sich immer mehr Zeitungen ganz auf die Agenturen. Frankreich ist unser Nachbarland und für die Pfalz von großer Bedeutung. Deshalb bin ich froh, dass wir für die RHEINPFALZ weiterhin Autorenberichterstattung aus Paris und Frankreich bekommen. Birgit Holzer schreibt jetzt für uns von dort. Sie ist seit 2009 Korrespondentin in Paris. Die 40-Jährige hat in Augsburg und Lille sowie an der katholischen Journalistenschule „ifp“ studiert.

Es bleibt dabei: Die RHEINPFALZ berichtet auch weiterhin von den wichtigsten Plätzen der Welt mit eigenen Korrespondentinnen und Korrespondenten.