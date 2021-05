Es ist absehbar, dass auch nach dem Ende der Corona-Krise in der Reisebranche vieles nicht mehr so sein wird, wie es einmal war.

Die Corona-Pandemie hat nicht nur Hotellerie und Gastronomie oder die Veranstaltungsbranche voll erwischt, sondern auch die komplette Reiseindustrie vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Reisebeschränkungen weltweit, Sicherheits- und Hygieneauflagen bis hin zu Beherbergungsverboten – nichts geht mehr. Milliarden wird es kosten, die davon betroffenen Betriebe zumindest für eine Weile am Leben zu erhalten. Auf Dauer aber ist das keine Lösung.

Ungewisse Zukunft der Regionalflughäfen

Die Reiseindustrie samt Luftfahrt müssen sich die grundsätzliche Frage stellen, ob ihr Geschäftsmodell überhaupt noch richtig ist, ob es „nach der Krise“, wann immer das sein wird, eine Rückkehr zu einer, wenn auch veränderten neuen Normalität geben wird. Arbeiten im Homeoffice und Videokonferenzen werden deutlich zunehmen, Geschäftsreisen, der Kurztrip nach London zum einstündigen Meeting werden die Ausnahme, nicht mehr die Regel sein. Es ist nicht sicher, dass das auch noch in fünf oder zehn Jahren so sein wird, aber die Industrien müssen sich darauf einstellen. Fraglich ist auch, ob der Einkaufsbummel in Norditalien, für weniger als zwanzig Euro durch die Luft von Stuttgart nach Mailand und zurück, wieder so attraktiv werden wird wie er es in den vergangenen Jahren geworden war.

Flughäfen, vor allem die vielen Regionalflughäfen in Deutschland, brauchen vor diesem Hintergrund schon gute Argumente, um ihre Existenz zu begründen, um zu erklären, warum die Passagiere nicht auch wenige Kilometer mit der Bahn zu einem größeren Flughafen fahren können – auch aus umweltpolitischen Gründen nicht unbedingt die schlechtere Lösung.