Die Bund-Länder-Runde hat unter dem Eindruck explodierender Corona-Zahlen ein Maßnahmepaket beschlossen. Darin enthalten ist auch die Möglichkeit, die Einschränkungen noch zu verschärfen – etwa in der Gastronomie.

Impfen – das A und O der Corona-Bekämpfung

Die Kanzlerin und die Regierungschefs der Länder rufen alle bislang ungeimpften Bürger dazu auf, sich jetzt zügig gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Verstärkt werden soll die gemeinsame Impfkampagne von Bund und Ländern. So soll es deutlich mehr Impfangebote geben als bislang. Dabei sollen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Gedacht ist unter anderem an mobile Impfteams, an den (erneuten) Einsatz von Betriebsärzten und an Impfungen in Krankenhäusern.

Es geht auch darum, weiteren Bevölkerungsgruppen wie etwa Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Impfung anzubieten. Dies soll geschehen, sobald gegen Ende November eine entsprechende Zulassung für einen Impfstoff vorliegt und in der zweiten Dezember-Hälfte das Vakzin zur Verfügung steht. Der Bund will den Ländern weiterhin Geld für ihre Impfzentren geben, befristet bis Ende Mai 2022.

Millionen Booster-Impfungen in kurzer Zeit

Bund und Länder empfehlen explizit die Auffrischungs- oder Booster-Impfung für bereits geimpfte Personen. Die Länder sichern zu, zusätzliche Impfkapazitäten zu schaffen. Bis zum 25. November wollen die Länder eine detaillierte Planung vorlegen. Auch wollen die Länder Bürger über 18 Jahre „in geeigneter Weise“ zu Auffrischimpfungen aufrufen. Es sollen zunächst alle über 60-Jährigen gezielt angeschrieben werden.

Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen

Die Ministerpräsidentenkonferenz spricht sich dafür aus, dass Beschäftigte in Krankenhäusern, in Pflege-, Alten- oder Behinderteneinrichtungen und bei mobilen Pflegediensten geimpft sein sollten. Das gilt für Personen, die Kontakt zu vulnerablen Gruppen haben. Der Bund wird aufgefordert, diese Regelung schnellstmöglich umzusetzen.

Um die besonders gefährdeten Bewohner in Alten- und Pflegeheimen und Wohnheimen für Behinderte besser zu schützen, sollen bundeseinheitlich in diesen Einrichtungen alle Mitarbeiter und Besucher täglich eine negative Testbescheinigung vorweisen, die nicht älter als 24 Stunden ist. Diese Tests können auch als Eigentest durchgeführt werden.

Pflegekräfte können auf Bonuszahlung hoffen

Nach dem Willen der Länder soll die künftige Bundesregierung „umgehend und prioritär“ die Rahmenbedingungen und den Lohn für Pflegekräfte verbessern. Dies dulde keinen weiteren Aufschub, heißt es im Beschlusspapier. Die Pflegekräfte, insbesondere jene in der Intensivpflege, sollen erneut eine Bonuszahlung bekommen.

