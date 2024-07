Eigentlich schien alles klar: Die Franzosen würden erstmals die rechtsextreme Partei RN an die Regierung wählen. Doch dann strömten mehr Menschen an die Wahlurnen als in früheren Jahren – und es folgte ein völlig überraschendes Ergebnis.

Das Jubelgeschrei brach an diesem Sonntagabend in Paris nicht dort aus, wo alle es erwartet hatten. Nämlich nicht bei der Wahlfeier des rechtsextremen Rassemblement National (RN).