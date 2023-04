Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rechtspopulisten beanspruchen einen Führungsrolle in ihren Ländern und in Europa. Sie scheitern aber schon an der Aufgabe, sich untereinander zusammenzuraufen.

Das Treffen der Rechtspopulisten in Warschau war ein Offenbarungseid. Geplant war eine Demonstration der Stärke und der Einheit. Gezeigt hat sich aber, dass die sogenannten Patrioten in Europa zersplittert