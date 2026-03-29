Die Expertenkommission zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung wird nichts Neues zutage fördern. Sie dient höchstens als Sündenbock.

Die Bundesregierung muss dringend handeln. Denn die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist finanziell in gefährliche Schieflage geraten. Die Regierungskoalition steckt in einem politisch gefährlichen Dilemma. Eine Reform der GKV, die diesen Namen verdient, die also Probleme löst, wird es nicht geben, ohne einem größeren Teil der Wählerschaft wehzutun.

Im vergangenen September schon hätte die Bundesregierung handeln müssen. Stattdessen hat sie erst einmal eine Nebelkerze geworfen und eine Expertenkommission zur Reform der GKV eingesetzt. Die legt jetzt ein halbes Jahr später ihre Vorschläge vor. Damit ging viel wertvolle Zeit verloren. Neue Erkenntnisse wird die Kommission auch nicht vorlegen. Es werden werde lediglich die altbekannten Probleme neu formuliert. Auch die Palette der Handlungsmöglichkeiten wird für die Fachpolitiker nichts Neues sein. Übrigens: Was dann die Koalition davon tatsächlich umsetzt, steht wieder auf einem völlig anderen Blatt. So wird Tatkraft vorgetäuscht.

Möglicherweise ging es nur darum, Zeit zu schinden, um über die Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu kommen. Denn jetzt dürfte schnell allen Beitragszahlern klar werden: Die notwendigen Reformen werden schmerzhaft sein. Es geht an Leistungen, und es geht ans Geld. Die Schuld daran kann dann politisch zumindest ein Stück weit an die Kommission delegiert werden.