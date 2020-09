Über 29,5 Millionen Menschen sind laut der Johns-Hopkins-Universität weltweit positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Rund 935.000 Infizierte sind verstorben, über 20 Millionen genesen.

Aktuell ist Spanien wieder zu einem Hotspot der Corona-Infektionen in Europa geworden. In Madrid sollen deshalb bis Ende der Woche Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Stadtteilen mit stark steigenden Ansteckungsraten verhängt werden. Mehrere Arbeiterviertel im Süden von Madrid und südliche Vororte der Hauptstadt hatten in den vergangenen zwei Wochen jeweils 700 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnern oder sogar noch mehr verzeichnet.

Auch in Österreich spitzt sich die Lage wieder zu. Offenbar will die Bundesregierung Wien zum Corona-Risikogebiet erklären. Seit Montag gelten in Österreich wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Zuvor hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärt, in seinem Land habe nach seiner Einschätzung die zweite Infektionswelle begonnen.

Rund 90 Schulen und Universitäts-Fakultäten sind in Frankreich wegen Corona geschlossen. Nach Angaben von Bildungsminister Jean-Michel Blanquer wurden innerhalb einer Woche fast 1200 Schüler positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Obwohl für alle Kinder ab elf Jahren eine Maskenpflicht gilt. In Frankreich werden Klassen nach Hause geschickt, wenn mindestens drei positive Corona-Fälle aufgetreten sind.

Bereits über fünf Millionen Corona-Fälle sind in Indien registriert. Das südasiatische Land verzeichnete am Mittwoch 90.123 Neuinfektionen, wie die Zeitung „Indian Express“ meldete. Indien ist damit nach den USA das Land mit den meisten bestätigten Infektionen. Angesichts der raschen Corona-Verbreitung in Indien hatten örtliche Medien in mehreren Regionen von einem Mangel an medizinischem Sauerstoff für Patienten berichtet. Einige der Covid-19-Erkrankten sollen aus diesem Grund gestorben sein.

Zwei Tage vor dem angekündigten Lockdown in Israel gibt es auch dort Rekordwerte bei den Corona-Infektionen. Am Dienstag seien 5523 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der allgemeine Lockdown in Israel tritt am Freitag in Kraft, vor Beginn der jüdischen Feiertage. Er soll mindestens drei Wochen dauern.

In den USA rechnet Präsident Donald Trump damit, dass innerhalb von drei bis vier Wochen ein Coronavirus-Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Weniger als zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl am 3. November steht Trump wegen der anhaltenden Corona-Krise enorm unter Druck. Die oppositionellen Demokraten äußerten bereits die Befürchtung, dass Trump massiven Druck auf Forscher und Gesundheitsbehörden ausübt, damit ein Impfstoff bald zugelassen wird. Mit insgesamt fast 200.000 Toten sind die USA das am schwersten von der Pandemie betroffene Land weltweit.