Wie geht es weiter mit den Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie? Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben am Dienstag darüber beraten. Hier die wichtigsten Beschlüsse.

Quarantäne und Tests

Vollständig Geimpfte und Genesene, die aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreisen, sind von der Quarantänepflicht ausgenommen. Ebenso müssen vollständig Geimpfte und Genesene keine Testauflagen (siehe „Die 3-G-Regeln“) mehr erfüllen. Allerdings können die Länder bei Schutzkonzepten für medizinische Einrichtungen, für Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen von dieser Regelung abweichen.

Video: LARISSA RAUSCH / AFPTV / CORONA POOL / AFP

Masken und Co

Die Basisschutzmaßnahmen gelten weiterhin für die gesamte Bevölkerung. Dazu gehören: Abstand halten, Händehygiene, regelmäßiges Lüften der Innenräume, Masken tragen in Innenräumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Einzelhandel. Ferner sei es zwingend erforderlich, bei Corona-Symptomen zu Hause zu bleiben und sich umgehend testen zu lassen, heißt es in dem Beschluss.

Die 3-G-Regeln

Ab dem 23. August gilt: Personen, die weder vollständig geimpft sind noch als genesen gelten, müssen in folgenden Fällen einen negativen Test vorweisen:

Besuch der Innengastronomie, im Krankenhaus, in Alten-, Pflege- und BehinderteneinrichtungenTeilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen (beispielsweise Informations-, Kultur- oder Sportveranstaltungen)Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen (beispielsweise Friseur, Kosmetik, Körperpflege)Sport im Innenbereich (beispielsweise Fitnessstudios, Schwimmbäder oder Sporthallen)Beherbergung: Test bei Anreise und zwei Mal pro Woche während des AufenthaltsNegative Antigen-Schnelltest dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, negative PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden.

Ausgenommen von den 3-G-Regeln sind Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und Schüler, die in der Schule im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzepts regelmäßig getestet werden.

Die Bundesländer können von den 3-G-Regeln abweichen, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis stabil unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt und ein Anstieg der Infektionszahlen durch die Aussetzung der 3-G-Regeln nicht zu erwarten ist.

Keine Gratis-Tests

Die Zeit der kostenlosen „Bürgertests“ ist vorbei. Ab 11. Oktober muss die Dienstleistung in den Testzentren bezahlt werden. Der Grund: Mittlerweile kann allen Bürgern ein Impfangebot gemacht werden. Die dauerhafte Übernahme der Kosten für die Tests durch den Bund – und damit durch die Steuerzahler – sei nicht mehr begründbar. Allerdings soll es Ausnahmen geben: Kostenlos bleiben die Corona-Schnelltests für Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und für alle, für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, also insbesondere für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. In Betrieben bleibt die Pflicht zu einem Testangebot für die Belegschaft bestehen.

Regeln für Clubs und Stadien

Der Aufenthalt in Bars und Clubs oder auf größeren Feiern ist seit Corona mit einem besonders hohen Risiko der Mehrfachansteckungen verbunden. Veranstalter müssen daher dem zuständigen Gesundheitsamt Hygienekonzepte vorlegen, die den Luftaustausch, die 3-G-Regeln oder das Sitzen mit Abstand berücksichtigen. Wie viele Menschen feiern dürfen, bestimmt weiterhin jedes Bundesland für sich und immer bezogen auf den Einzelfall. In Sportstadien, die mehr als 5000 Zuschauer fassen, darf nur maximal die Hälfte aller Plätze besetzt werden. Mehr als 25.000 Zuschauer dürfen es aber in keinem Fall sein. Weil in den genannten Einrichtungen die Wirtschaftlichkeit eingeschränkt ist, verlängert der Bund die Überbrückungshilfen.

Krisen-Indikatoren

Bisher galt der Inzidenzwert als alleiniger Maßstab für die Schwere der Corona-Krise. Als weiterer Indikator soll die sogenannte Hospitalisierungsrate von Covid-Patienten dazu kommen. Darunter ist die Auslastung der Krankenhäuser durch schwere Corona-Krankheitsverläufe zu verstehen. Bund und Länder wollen darüber hinaus auch die Impfquote als Gradmesser einbeziehen. Ziel ist es, das Gesundheitssystem so gering wie möglich zu belasten.

Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Basis für künftige Corona-Maßnahmen ist ein Beschluss des Bundestages, der die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ verlängert. Ohne ein erneutes Votum würde diese Sondersituation am 11. September auslaufen. Danach könnte der Bund keine Verordnungen zu Tests und Impfungen erlassen. Deshalb bitten der Bund und die Länder den Bundestag, die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ über den 11. September hinaus zu erklären.