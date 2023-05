Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Nato arbeitet an ihrer Zukunft. In den nächsten Jahren soll die Allianz für die kommenden Aufgaben fit gemacht werden. Zu diesem Zweck treffen sich die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten an diesem Donnerstag und Freitag im Hauptquartier in Brüssel.

Die Vergangenheit werde bei diesem Prozess nicht vergessen, heißt es aus Nato-Kreisen. Auch wenn viele Verantwortliche die schwierige Periode der Zusammenarbeit mit dem ehemaligen US-Präsidenten