Die Nato kann sich als Wertegemeinschaft beweisen: Angesichts der Zustände in der Türkei sollte Erdogan der Gipfel weggenommen werden.

Die Nato sollte ihren diesjährigen Gipfel von der türkischen Hauptstadt Ankara nach Brüssel verlegen. Das wäre die richtige Antwort des Westens auf den jüngsten Schlag von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen die türkische Opposition. Für die Entscheidung müssten die USA und Europa die Normen von Demokratie und Rechtsstaat über die Rolle der Türkei in Nahost und bei der Aufrüstung gegen Russland stellen.

Derzeit sieht es nicht danach aus, als wollten Donald Trump und seine Nato-Kollegen die türkische Regierung zurechtweisen. Der US-Präsident spricht mit Erdogan über die Beendigung des Iran-Krieges, und Nato-Generalsekretär Mark Rutte freut sich auf die „tolle Show“ der Türken beim Gipfel in Ankara. Europa kritisiert zwar die gerichtlich angeordnete Absetzung der türkischen Oppositionsführung, doch über einen zahmen Ausdruck von Besorgnis kommen Politiker wie Bundesaußenminister Johann Wadephul nicht hinaus.

Erdogan keinen Prestigegewinn überlassen

Wenn die Nato ihre Eigenschaft als „Wertegemeinschaft“ nicht nur in Sonntagsreden beschwören, sondern mit konkreten Entscheidungen untermauern will, hätte sie jetzt Gelegenheit dazu. Erdogan den Prestigegewinn als Gastgeber des Gipfels zu nehmen und das mit den innenpolitischen Zuständen in der Türkei zu begründen, wäre eine eindeutige Botschaft an den Präsidenten. Geschieht das nicht, wird Erdogan das als Einladung verstehen, so weiterzumachen wie bisher.