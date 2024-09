Beim Prozess in Avignon gegen 50 Männer, die sie in bewusstlosem Zustand vergewaltigt haben sollen, tritt das Opfer bewusst in die Öffentlichkeit. Gisèle Pelicot ist zu einer Ikone geworden, die heftige Debatten in Frankreich anregt.

Sie war so ruhig, so bemerkenswert kontrolliert, aber am Ende eines strapaziösen Verhandlungstages platzt Gisèle Pelicot der Kragen. Seit sie an diesem