Die Fregatte „Bayern“ hat sich am Montag auf eine ihrer ausgedehntesten Bundeswehr-Missionen begeben.

Sie brach von Wilhelmshaven aus in Richtung Indopazifik auf. Die Mission soll gut sechs Monate dauern. Das im Jahr 1996 in Dienst gestellte Kriegsschiff mit einer Länge von 139 Metern soll über das Mittelmeer, am Horn von Afrika und Indien vorbei durch die Straße von Malakka nach Singapur, Indonesien, Südkorea, Japan und Australien fahren.

An Bord des Schiffes befinden sich mehr als 200 Bundeswehr-Soldaten. Die „Bayern“ gehört zu den Fregatten der sogenannten Brandenburg-Klasse. Diese gehören zu den älteren Fregatten der Marine und sind vor vor allem für die U-Boot-Jagd ausgerüstet.

Für die Mission der „Bayern“ sind „Passing Exercises“ – Übungen mit anderen Nationen – sowie Hafenbesuche und als Kern der Mission eine Fahrt durch das Südchinesische Meer über die üblichen Handelsrouten geplant. An einer „Freedom of Navigation“-Operation der US-Marine nimmt das deutsche Schiff nicht teil. Bei diesen Operationen fahren Kriegsschiffe gezielt durch von China beanspruchte Gewässer.