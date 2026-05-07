Jede sechste Person hat schon einmal Gewalt in der Beziehung erlebt. Die wenigsten zeigen ihre Partner an. Zwei Pfälzerinnen haben der RHEINPFALZ ihre Geschichte erzählt.

Jede persönliche Geschichte ist einzigartig – und doch gibt es Parallelen. Wer mit Opfern von häuslicher Gewalt spricht, kann Muster erkennen. Nicht immer, aber meist sind es Frauen, die von ihren Partnern kontrolliert, gedemütigt, misshandelt, missbraucht werden. Opfern fällt es oft schwer, sich Hilfe zu suchen, die Täter anzuzeigen. Aus Scham, aus Angst, aus der Überzeugung heraus, dass ihnen ohnehin niemand glauben wird.

Also leiden die allermeisten im Stillen, wie eine sogenannte Dunkelfeldstudie im Februar aufdeckte. Die Bedeutung dieser Studie ist kaum hoch genug einzuschätzen. Denn Kriminalitätsstatistiken zeigen nur die Spitze eines Eisbergs – nur jene Fälle, die bei der Polizei bekannt werden. Bundeskriminalamt, Familien- und Innenministerium haben für die Studie deutschlandweit 15.000 Menschen zwischen 16 und 85 nach ihren Gewalterfahrungen befragen lassen.

Nur jede und jeder zehnte geht zur Polizei

Das Ergebnis: Lediglich zehn Prozent der Betroffenen haben bei der Polizei Anzeige erstattet. Ging es um Partnerschaftsgewalt, sank die Quote auf weniger als fünf Prozent. Dabei zeigt die Studie, dass jede sechste befragte Person körperliche Gewalt in einer Beziehung erlebt hat, fast jede zweite berichtete von psychischer Gewalt in einer Partnerschaft.

Zwei Frauen aus der Pfalz hatten trotz allem den Mut, mit der RHEINPFALZ zu sprechen – wenn auch unter der Maßgabe, anonym zu bleiben. Aus Angst vor einem gesellschaftlichen Stigma, vor Nachteilen im Beruf, wegen der Gefahr, vom Ex-Partner gefunden zu werden. Sie erzählen ihre Geschichten, um anderen Frauen Mut zu machen. Und um zu zeigen, wie schwierig es noch immer ist, ein Gefühl von Gerechtigkeit zu erfahren.

Zum einen ist da Lisa, die in Wahrheit anders heißt. Lisa ist Mitte 30 und aus familiären Gründen in die Vorderpfalz gezogen. Kurz zuvor hat sie Thomas – so soll er hier heißen – kennengelernt. Seine Ausstrahlung hat sie förmlich angezogen, sagt sie. Und die Tatsache, dass Thomas mit Nähe und Distanz gespielt hat. „Wenn Du weißt, dass da was potenziell Gutes ist, Du es aber nicht kriegst, schafft das eine Art emotionale Abhängigkeit“, sagt Lisa.

Störgefühle ignoriert

Einige Monate nach Lisa zog auch Thomas in die Vorderpfalz – und weil er angeblich keine Bleibe finden konnte, zog er direkt bei ihr ein. Eigene Störgefühle und die ihrer Freunde, wenn sie Thomas kennenlernten, ignorierte sie. Was schnell folgte, waren Monate voller Streit, gespickt mit Angst, Drohungen und einem Stoß gegen Lisa im Treppenhaus. Das alles ist Lisas Beschreibung der Dinge. Sie berichtet davon, wie Thomas versucht hat, sie zu manipulieren. Er hat ihre Freunde schlechtgemacht, hat ihr die Worte im Mund umgedreht und sie emotional erpresst. Und Lisa spricht zudem von einer Vergewaltigung. „Ich hatte das Gefühl, ich werde wahnsinnig, bilde mir Dinge sogar ein“, sagt Lisa. „Ich hatte zwischenzeitlich den Gedanken: Entweder Du erträgst das weiter, oder Du bringst Dich um. Die Option einer Trennung gab es in meinem Kopf nicht.“

Mit der Hilfe ihrer Freunde hat Lisa letztlich den Mut gefunden, sich zu trennen – was Thomas nicht akzeptieren wollte. Sie hat sich Hilfe gesucht: beim nächstgelegenen Frauenhaus, bei der Opferschutzorganisation Weisser Ring, bei einer Anwältin. Diese hat für Lisa beim Amtsgericht Gewaltschutz erwirkt. Klingt alles ganz einfach und wirkungsvoll, war es aber nicht. Thomas suchte trotzdem ununterbrochen Kontakt zu ihr und lauerte ihr sogar auf. Als Lisa Wertgegenstände aus der Wohnung holen wollte, eskalierte die Situation. Lisa rief die Polizei, die sie barsch abkanzelte. „Die haben gesagt, wir mischen uns doch nicht in ihre Beziehungstreitigkeiten ein. Wenn die Streife unnötig kommt, müssen Sie den Einsatz selbst bezahlen.“ Der Polizeichef hat sich später dafür entschuldigt, berichtet Lisa.

Kontaktverbot missachtet

Aber Lisa hat es geschafft. Sie hat Thomas wegen Nötigung und Körperverletzung angezeigt. Und sie bekam die Wohnung. Was Lisa umtreibt: Hätte Thomas sie nicht körperlich angegriffen, hätte der Richter ihr Gesuch wohl abgelehnt. „Es brauchte den Übergriff, es brauchte die körperliche Gewalt“, sagt sie. Lisa ist inzwischen umgezogen. Thomas weiß aber, wo sie arbeitet – und hat das Kontaktverbot bereits missachtet. „Ich fühle mich nicht geschützt“, sagt Lisa. Denn es brauche mehrere Vorfälle, in denen Thomas den Bannkreis um Lisa missachtet, bevor er bestraft werde.

Während sich Lisa verhältnismäßig schnell aus ihrer Beziehung zu Thomas befreien konnte, dauerte Sandras Leid ein Vierteljahrhundert. So lange war die Frau, die heute Ende 50 ist, mit ihrem Manfred verheiratet – eine Zeit, die als Romanze begann und in einem Albtraum aus Kontrolle und Gewalt endete. Wie Lisa berichtet Sandra von einem Spiel aus Nähe und Distanz. Was mit subtiler Eifersucht begann, eskalierte in körperlichen Übergriffen und regelmäßigen Vergewaltigungen, wie sie schildert – Kind zwei entstand aus einer solchen. „Dir glaubt eh niemand“, habe Manfred ihr oft gesagt. Und Sandra hat ihm geglaubt. Ihr Selbstbewusstsein hatte er ihr weitestgehend zerstört.

Kampf um Entschädigung

Immer wieder hatte Manfred Affären, stritt vor Sandra alles ab, verdrehte die Tatsachen, trank zunehmend und benutzte Sandra nach seinem Belieben. Irgendwann packte sie all ihren Mut und die beiden bisherigen Kinder und ging. Ein Freund der Familie hat ihr am Telefon gesagt: Wenn Du ihm jetzt die Kinder übers Wochenende gibst, siehst Du sie nie wieder. Also kehrte Sandra zurück, aus Angst, ihre Kinder zu verlieren. Das Drama ging weiter, Sandra bekam weitere Kinder. Erst 2009, nach einer erneuten Vergewaltigung, war für sie Schluss. „Dann habe ich beschlossen, das war das letzte Mal“, sagt sie. Und sie zog mit ihren beiden jüngsten Kindern weg aus der Region.

Heute kämpft Sandra nicht mehr gegen ihren Ex-Mann, sondern gegen die bürokratischen Hürden des Staates. Sandra wünscht sich Unterstützung nach dem Opferentschädigungsgesetz. Und obwohl sie unter einer komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung (KPTBS) leidet, die ihr von Ärzten bescheinigt ist, volle Erwerbsminderungsrente bezieht und Pflegegrad 3 hat, stieß sie beim Landesamt für Soziales auf Ablehnung. In den Bescheiden heißt es, ihre Schilderungen seien „zu wenig detailliert“, um konkrete Taten zweifelsfrei zu beweisen. Es stehe Aussage gegen Aussage. Besonders schmerzhaft: Die Behörde argumentiert, sie hätte sich „viel früher befreien“ können, um sich und ihre Kinder zu schützen.

Strafrechtsanwältin mahnt: Jeden Vorfall dokumentieren

Die Speyrer Strafrechtsanwältin Katja Kosian kennt dieses Problem gut. Sie weiß um die enorme psychische Hürde, die Betroffene hindert, aus dem Kreislauf der Gewalt auszubrechen. Kosian rät Opfern dringend, jeden Vorfall festzuhalten, Fotos von Verletzungen zu machen und Sprachnachrichten an Freundinnen zu schicken. „Psychische Gewalt ist viel schwieriger zu dokumentieren“, sagt die Expertin, die Mitglied ist in der Arbeitsgemeinschaft Fokus Opferschutz des Justizministeriums im Land.

Bei körperlicher Gewalt gibt es landesweit Kliniken, die vertrauliche Spurensicherungen anbieten – in der Pfalz sind es das Vinzentius in Landau, das Diakonissen in Speyer, das Klinikum Ludwigshafen und das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Hier können Opfer Beweise sichern lassen, ohne direkt Anzeige erstatten zu müssen. Die Spuren werden zentral in der Rechtsmedizin der Universitätsmedizin in Mainz aufbewahrt.

Weisser Ring sieht Opferschutz gestärkt

Immerhin, sagt Gerhard Mainzer, habe eine Gesetzesänderung seit 2024 den Opferschutz gestärkt. Dafür habe der Weisse Ring gekämpft, dessen stellvertretender Landesvorsitzender er ist. Zwar wurde mit dem neuen Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV) ein wichtiger Schritt getan, um auch psychische Gewalt und Stalking stärker zu berücksichtigen, doch die Anerkennungsquoten bleiben gering, sagt er. „Man erkennt zwar oft die Tat an, aber nicht den bleibenden Schaden“, kritisiert Mainzer.

Eine Verbesserung: Jedes Opfer bekommt einen Fallmanager, also einen zentralen Ansprechpartner beim Landessozialamt, sowie das Recht auf schnelle psychotherapeutische Hilfe in einer Traumaambulanz. Sandras Glück im Unglück: Bei einem Spaziergang vergangenes Jahr mit einer Freundin und ihrem Hund ist sie von einem anderen Hundehalter attackiert worden. Deshalb besucht sie aktuell eine Traumaambulanz in Kaiserslautern und hat von ihrer Krankenkasse die Zusage für einen Kuraufenthalt bekommen, Ende Mai geht’s los. Ein seltener Lichtblick für Sandra, die heute mit sieben Tabletten am Tag und ständigen Panikattacken lebt.

Kämpfen und hoffen

Sandra kämpft und kämpft, schreibt Anträge, liefert Nachweise, formuliert Widersprüche gegen Ablehnungsbescheide, startet Petitionen, wendet sich an die Landesregierung und reicht Klagen vor Gericht ein. Das Oberlandesgericht Köln war die erste Instanz, die ihr im Prozess um nachehelichen Unterhalt Glauben schenkte, betont sie. Ihre sonstige Erfahrung: „Frauen wird zu wenig geglaubt, wenn ein Mann überzeugend ist.“ Lisa sagt Ähnliches.

Was aber tun Leute, die nicht so kämpferisch sind wie die beiden? „Die bringen sich um“, sagt Sandra. „Darüber denke ich auch manchmal nach, wenn ich mich frage: Warum mach’ ich das alles eigentlich?“ Hoffnung setzt sie in die bevorstehende Kur – die Hoffnung, wieder selbstständiger leben zu können. Für sich, für ihre Kinder und Enkelkinder, für die sie zurück in die Pfalz gezogen ist.

Politik sieht Handlungsbedarf

Auf politischer Ebene ist der Handlungsbedarf erkannt worden. Das Bundesjustizministerium arbeitet an Verschärfungen im Gewaltschutzgesetz, die voraussichtlich Anfang 2027 in Kraft treten sollen. Ein Kernpunkt: elektronische Fußfesseln für Hochrisikotäter, um Annäherungsverbote besser zu überwachen. Zudem sind Regelungen geplant, die es Opfern erleichtern sollen, aus gemeinsamen Mietverträgen auszusteigen – eine existenzielle Hürde, die viele Frauen am Gehen hindert. Eine weitere sieht Anwältin Kosian darin, dass die Opfer ihren Rechtsbeistand meist selbst bezahlen müssen. „Die Politik könnte die Schwelle zur Beiordnung von Anwälten runtersetzen“, sagt sie.

Dass Staat und Politik eine Schutzverantwortung haben, betont auch Justizministerin Stefanie Hubig (SPD). Das Ziel sei ein Rechtsstaat, der Frauen nicht allein lasse. Weitere Maßnahmen seien notwendig, „die ich bald vorstellen werde“, sagt Hubig und mahnt: „Häusliche Gewalt passiert nicht irgendwo, sie passiert nebenan.“ Niemand dürfe wegschauen.

Hinweis der Redaktion

Sollten Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden: Es gibt Organisationen, die Hilfe und Auswege anbieten. Bitte holen Sie sich Hilfe. Rufen Sie zum Beispiel bei der Telefonseelsorge an (0800-1110111). Für Kinder- und Jugendliche gibt es außerdem die „Nummer gegen Kummer“ (116111).