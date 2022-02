Bund und Länder haben sich auf die Rücknahme von Corona-Maßnahmen in drei Stufen in den kommenden vier Wochen verständigt. In Rheinland-Pfalz dürfen Ungeimpfte ab Freitag wieder überall einkaufen.

Ab dem 20. März soll ein Großteil der Corona-Beschränkungen entfallen. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder. „Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das in den letzten Wochen konnten“, sagte Scholz. Wann einzelne Einschränkungen konkret aufgehoben oder heruntergefahren werden, ist abhängig vom Bundesland und davon, wie schnell jeweils die entsprechende Corona-Verordnung geändert wird.

In der Stufe 1 können sich laut Bund-Länder-Beschluss Geimpfte und Genesene wieder ohne Begrenzung treffen. Die momentan noch geltende Begrenzung auf zehn Personen fällt weg. Ist auch nur ein Nicht-Geimpfter dabei, bleibt es aber bis zum 19. März bei der geltenden Regelung: Treffen sind mit höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt.

Ungeimpfte mit Test ab 4. März ins Restaurant

In Rheinland-Pfalz gilt die Neuerung ab kommendem Freitag, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD nach der Bund-Länder-Schalte sagte. Dann entfallen auch die Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte beim Shopping. Wie im Supermarkt soll wieder jeder in allen Läden einkaufen können ohne irgendeinen Nachweis. Die Maskenpflicht bleibt.

In Stufe 2 dürfen ab dem 4. März auch Ungeimpfte ins Restaurant und ins Hotel. Es muss aber ein negativer Test vorgelegt werden. Berücksichtigt werden soll bei diesem Öffnungsschritt aber die Lage in den Kliniken. Diskotheken und Clubs dürfen dann auch wieder öffnen, allerdings zunächst nur für Genesene und Geimpfte mit zusätzlichem Test oder Booster-Impfung.

Für die Stufe 3 ist der 20. März der Stichtag. Ab dann „sollen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen, wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt“. Das ist auch geltende Rechtslage nach dem Infektionsschutzgesetz. Auch Zuschauerhöchstgrenzen oder Obergrenzen für private Treffen fallen dann weg. Die Pflicht für Arbeitgeber, Homeoffice anzubieten, entfällt ebenfalls.

Scholz und die Ministerpräsidenten waren sich am Mittwoch aber einig, dass es weiterhin möglich sein soll, zumindest Masken in Bussen, Bahnen, Innenräumen oder Schulen vorzuschreiben und dass in „bestimmten Bereichen“ Tests verlangt und Impf-, Genesenen- und Testnachweise kontrolliert werden dürfen. Laut Bund-Länder-Beschluss wird dafür ein „Gesetzgebungsverfahren im Bund vorbereitet“.

Schulen: Vorerst noch drei Tests pro Woche

In Rheinland-Pfalz bleibt es mit dem Schulbeginn nach den Winterferien am 28. Februar noch zwei Wochen lang bei der bisherigen Teststrategie: drei Pflichttests pro Woche; danach wird es laut Ministerpräsidentin Dreyer weniger Tests geben, Details dazu stünden noch nicht fest. Ob es Großveranstaltungen wie den Dürkheimer Wurstmarkt in diesem Jahr geben könnte, bewertete Dreyer zurückhaltend. Das müssten die Veranstalter mit Blick ab dem Frühjahr besser einschätzen können, hofft sie.

Die unionsgeführten Bundesländer Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt äußerten bei der Ministerpräsidentenkonferenz erneut Vorbehalte gegen die Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich. Aufgrund der vermehrten Coronainfektionen von Geimpften und Genesenen fordert Sachsen, die entsprechende Gesetzeslage „auf den Prüfstand“ zu stellen.

Kommentar zum Thema: Mit dem Virus leben