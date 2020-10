Der gesetzliche Mindestlohn wird in den kommenden beiden Jahren auf 10,45 Euro pro Stunde angehoben.

Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch die neue Mindestlohnverordnung aus dem Arbeitsministerium. Danach wird die Lohnuntergrenze in vier Schritten steigen. Die erste Anhebung erfolgt zu Beginn des kommenden Jahres von derzeit 9,35 Euro auf 9,50 Euro. Zum 1. Juli 2021 steigt der Mindestlohn auf 9,60 Euro. Anfang 2022 wird er auf 9,82 Euro und für das zweite Halbjahr 2022 auf 10,45 Euro angehoben. Darauf hatte sich die Mindestlohnkommission im Juni verständigt.

Arbeitsminister Heil sieht noch „Luft nach oben“

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte, die Anpassung orientiere sich an der Tarifentwicklung, berücksichtige aber auch die wirtschaftlichen Unsicherheiten der Corona-Pandemie. Die Lohnkostensteigerungen für die Unternehmen würden so verteilt, dass sie tragbar seien. Zugleich werde der Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert. „Ich sehe aber perspektivisch noch deutlich Luft nach oben“, fügte Heil hinzu.

Das Mindestlohngesetz wird in diesem Jahr evaluiert. Heil hat die Ergebnisse für diesen Herbst angekündigt und will dann Vorschläge für eine Reform machen. Der SPD-Minister hatte als Orientierung mehrfach auf Forderungen nach zwölf Euro pro Stunde verwiesen.

EU-Kommission für höhere Mindestlöhne in Europa

Laut Statistischem Bundesamt erhielten im April 2019 rund 1,4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den gesetzlichen Mindestlohn. Das entspricht rund 3,5 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse.

Die EU-Kommission dringt derweil auf gerechtere Löhne in Europa. Ein am Mittwoch in Brüssel vorgestellter Entwurf für eine EU-Richtlinie soll „die Mindestlöhne in der EU erhöhen“. Brüssel will und kann dafür allerdings weder Gehälter selbst festlegen, noch den Mitgliedstaaten vorschreiben, wie sie dies zu tun haben. Der Fokus soll stattdessen auf der Ausweitung und Förderung tariflich ausgehandelter Mindestlöhne liegen.

Untersuchungen hätten ergeben, dass Länder mit einem hohen Anteil tarifvertraglich vereinbarter Löhne „tendenziell einen geringeren Anteil an Niedriglohnempfängern, eine geringere Lohnungleichheit und höhere Mindestlöhne haben“, erklärte die Kommission. „Tarifverhandlungen sollten deshalb in allen Mitgliedstaaten der Goldstandard sein“, erklärte EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit.

Mindestlöhne sollten die Mitgliedstaaten nach wie vor „nach ihren eigenen Verfahren, ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Gesetzgebung festlegen“, so Schmit. Dabei sollten sie aber „eine Reihe von Kriterien beachten“. Schmit nannte etwa die Kaufkraft, das Lohnniveau und die wirtschaftliche Produktivität.