Es hat sich seltener Besuch im Bundesrat angesagt: Zu dessen 1000. Sitzung gibt sich am Freitag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ehre. Er wird ein Gremium würdigen, das sich häufig unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung bewegt. Dabei geht es in der Länderkammer um wichtige Gesetze – und vor allem um Geld.

Es waren 266 Reporter und Fotografen aus acht europäischen Staaten und von Übersee, die am 7. September 1949 nach Bonn kamen, um über die erste Sitzung des Bundesrates zu berichten. So viel Aufmerksamkeit wird der Länderkammer an diesem Freitag nicht zuteil werden, obwohl sie mit ihrer 1000. Sitzung ein imposantes Jubiläum feiert. Denn was im Gründungsjahr der Bundesrepublik als besondere Note der föderalen Ordnung galt, ist mittlerweile zu einer Selbstverständlichkeit der deutschen Demokratie geworden. Häufig wird die Bedeutung des Bundesrates unterschätzt, obwohl er bei allen großen Reformprojekten dieses Landes das letzte Wort hat. Das mag daran liegen, dass zwar um viele Entscheidungen lange gerungen wird, doch fast immer ohne Lärm und Spektakel.

Applaus verpönt

Im ehemaligen Preußischen Herrenhaus in Berlin geht es gesittet zu. Applaus während oder nach einer Rede ist verpönt in der Runde der Landesregierungen und deren Bevollmächtigten, die im Halbkreis um das Präsidium ihren Platz haben. Wenn dennoch Beifall aufbrandet, dann gilt die Geste einem verdienten Kollegen, der Abschied nimmt. So erfuhr dies Kurt Beck 2012, als er letztmals als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident an einer Bundesratssitzung teilnahm. Gewürdigt wurde auch die Rolle des Vermittlers, die der SPD-Politiker häufig einnahm. Denn die „Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung“, wie die Aufgabe des Bundesrates im Grundgesetz beschrieben ist, hat sich immer wieder als schwierig erwiesen. Vor allem dann, wenn im Bundesrat nicht genau jene Landesregierungen in der Mehrheit waren, deren tragende Parteien gleichzeitig auch die Bundesregierung stellten.

Stimmenthaltung als Kompromiss

So machte die SPD-Mehrheit in der Länderkammer in den 80er Jahren der damaligen schwarz-gelben Regierung unter Helmut Kohl das Leben schwer. Umgekehrt begab sich die Union in die Rolle des Bremsers, als in den früheren 2000er-Jahren die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder die Arbeitsmarktreformen auf den Weg bringen wollte. Heute ist der politische Kosmos Deutschlands nicht mehr in die zwei großen Blöcke Schwarz und Rot aufgeteilt. Es gibt derzeit in den 16 Bundesländern zehn unterschiedliche Koalitionstypen, noch dazu je einen grünen und einen linken Ministerpräsidenten. Das führt häufig dazu, dass sich ein Land bei einer Abstimmung der Stimme enthält, weil die Koalitionspartner unterschiedlicher Auffassung sind. Dies wirkt in der Zählung wie eine Nein-Stimme.

Ein solches Vorgehen kann aber auch schief gehen: Im März 2002, bei der Abstimmung über das Zuwanderungsgesetz der rot-grünen Bundesregierung, gab Brandenburgs rot-schwarze Landesregierung ein gespaltenes Votum ab. Der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) antwortete mit Ja. Sein CDU-Innenminister Jörg Schönbohm folgte der ablehnenden Unionslinie und sagte ungefragt: „Sie kennen meine Auffassung, Herr Präsident.“ Der amtierende Bundesratsprsident Klaus Wowereit wertete dies als Zustimmung – und die Vertreter der Unionsländer verließen wutschnaubend den Saal. Das Gesetz war beschlossen.

Ein Ort für „Deals“

Dass der Bundesrat auch ein Ort ist, an dem „Deals“ gemacht werden, sei nur am Rande erwähnt. So manche Zustimmung erkaufte sich eine Bundesregierung durch kleine Geschenke an ein sich quer stellendes Bundesland. Denn im Zweifel ist einem Regierungschef das Wohl und Wehe des eigenen Herrschaftsbereiches wichtiger als die Auffassung der Partei, der er angehört.

Hervorzuheben ist die Integrationsleistung des Bundesrates nach der Wende. Geräuschlos wurde das Gremium um die Vertreter aus den fünf neuen Ländern vergrößert. Die ostdeutschen Regierungen hatten schnell begriffen, dass die Bundesländer wahre Machtfaktoren im Gefüge der Republik sind, wie man übrigens bei der aktuellen Pandemiebekämpfung beobachten kann.

Die Mitglieder des Bundesrates werden entsandt und sind nicht direkt gewählt. Weshalb der Bundesrat auch kein Parlament im gewohnten Sinne ist, auch wenn er wie ein Parlament arbeitet. Der jeweils amtierende Bundesratspräsident – derzeit steht Reiner Haseloff (CDU), der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, an der Spitze – ist auch gleichzeitig Stellvertreter des Staatsoberhauptes der Bundesrepublik. So gesehen macht Steinmeier heute auch einen Besuch bei seinem Vize.