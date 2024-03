Die EU arbeitet an der Regelung beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das ist der richtige Weg. Aber wichtige Entwicklungen dürfen nicht abgewürgt werden.

Künstliche Intelligenz ist Chance und Bedrohung zugleich. Zumindest auf diese Kernaussage können sich weltweit alle Experten einigen. Doch danach scheiden sich die Geister. Wenig überraschend ist, dass der Standort den Blickwinkel auf die sich rasant entwickelnde Technik wesentlich beeinflusst. Inzwischen haben sich drei Zentren herausgebildet, die in Sachen technische Entwicklung und vor allem Regulierung der künstlichen Intelligenz unterschiedliche Ansätze verfolgen: die USA, China und Europa.

Prägend für die USA ist, dass sich dort Digitalunternehmen weitgehend unabhängig von rechtlichen Vorgaben entwickeln konnten. Wegen des schwachen Kartellrechts konnten sie zu Tech-Giganten anwachsen, die sich um den Datenschutz praktisch kaum Gedanken machen mussten.

Auch in China waren die Internetunternehmen bei ihren Entwicklungen kaum an Grenzen gebunden, doch sie stehen unter der Kontrolle des Staates. Der nutzt den Zugriff auf die riesigen Datenbestände für ein umfassendes Überwachungssystem.

Bisher eher Wilder Westen

Die Europäische Union will ihre Bürger genau davor bewahren und arbeitet an einem weitreichenden KI-Gesetz. Dabei kommt es zu der eher paradoxen Situation, dass es in Europa keine mächtigen Tech-Giganten wie Apple, Google oder Alibaba gibt. Das hält Brüssel aber nicht davon ab, Regeln für das Internet zu formulieren, dessen Akteure sich bisher eher an den Gesetzen des Wilden Westens orientierten.

Rückendeckung erhält die Europäische Union inzwischen selbst von den Pionieren der KI, die in drastischen Worten vor ihrer eigenen Erfindung warnen. Sie befürchten sogar das „Risiko der Auslöschung“ der Menschheit. Es braucht keine apokalyptischen Szenarien, um zu verstehen, dass es eine gute Idee ist, dem Einsatz von KI deutliche Grenzen zu setzen. Es genügt, zu sehen, wie sich die Verbreitung von Fake News im Internet durch den Einsatz der neuen Technik gefährlich beschleunigt und das Klima in der Gesellschaft vergiftet.

Zu lange tatenlos zugesehen

Die Ausarbeitung des KI-Gesetzes zeigt, dass die Brüsseler Politik ihre Lehren aus dieser Entwicklung und aus den eigenen Fehlern gezogen hat. Zu lange wurde tatenlos zugesehen, wie das Internet zum Nährboden für Hass und Hetze wurde. Und zu lange hat man sich auf die hohlen Versprechungen von Tech-Unternehmen wie Meta verlassen, das Problem selbst zu lösen.

Das geplante KI-Gesetz offenbart allerdings ein zentrales Problem. Als die EU vor drei Jahren begann, über die Regulierung von Künstlicher Intelligenz zu diskutieren, waren mächtige Programme wie Chat-GPT noch nicht auf dem Markt. Die technologische Entwicklung hat die Politik überrollt. Die Rahmenbedingungen mussten immer wieder an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Das ist unbefriedigend, wird in diesem sich rasant entwickelnden Bereich aber der Normalzustand bleiben.

Wichtig ist, dass die europäischen Gesetzgeber mit Augenmaß vorgehen. Der Schutz etwa von Bürgerrechten ist essenziell, aber Europa soll trotz aller Einschränkungen als Standort für KI-Entwicklung attraktiv bleiben. Ansonsten besteht die Gefahr, dass eine Technik, die das Potenzial hat, die Welt grundlegend zu verändern, vor allem außerhalb Europas entwickelt wird.