Die Freien Wähler gehen mit breiter Brust in die Landtagswahl – trotz internen Zoffs während ihrer Premierenjahre im Parlament.

Sollen Kinder, die sich mit dem Lesen und der Rechtschreibung schwer tun, aufs Gymnasium dürfen? Und sollen dann dort die Rechtschreibfehler nicht zählen?

Diese Fragen stehen bei einer Kaffeerunde des Bundes der Selbständigen ( BDS) im Raum. Im Vorfeld der Landtagswahl hat der BDS die Freien Wähler in seine Räume nach Neustadt eingeladen. Was drückt die Mittelständler? Wie kann die Politik ihnen das Leben und Wirtschaften leichter machen? Darum geht’s heute. Einer hat die Bildungspolitik angesprochen, mit obigem Beispiel.

Der Fragesteller lässt offen, ob er einen Schüler mit Lese-Rechtschreibe-Schwäche fürs Gymnasium zulassen würde oder nicht. Ein anderes BDM-Vorstandsmitglied will sich auch nicht festlegen und verweist darauf, dass „Schwertwale zu den intelligentesten Lebewesen gehören“. Diese Aussage verblüfft die Runde derart, dass erst einmal alle schweigen.

Auch Joachim Streit, der Spitzenkandidat der Freien Wähler. Er hat die ganze Zeit zurückgelehnt dabeigesessen, zugehört, sich zuweilen die Backe gerieben. Nun blickt er sich um, und da keiner das Wort ergreift, beugt er sich vor und erzählt die Geschichte eines Kindes, das zunächst die Förderschule besuchte, dann die Mittlere Reife machte und schließlich aufs Gymnasium wechselte, um Abitur zu machen. Streit hat sich damit in der Eingangsfrage nicht festgelegt, den Einwurf zu den Orcas beiseite geschoben und zugleich aufgezeigt, dass viele Wege nach Rom führen.

Das Herz ausschütten lassen

Der 60-jährige frühere Landrat von Bitburg fühlt sich im Kreis der Mittelständler – Unternehmer, Rechtsanwälte, Freiberufler – wohl. Er lässt jeden Teilnehmer der Runde erst einmal sein Herz ausschütten. Wo klemmt’s? Wo hakt’s? Da sprudelt es aus der Runde nur so heraus: Gema, Datenschutz, Transparenzgesetz, überhaupt die ganze Bürokratie. Einer sagt: „Bei mir wurde die Grundsteuer von einem auf den anderen Tag verdoppelt!“ Gerade habe er einen Betrieb mit sieben Vollzeitbeschäftigten schließen müssen, sagt der Unternehmer, weil „ohne Verlässlichkeit keine Planung möglich“ sei.

Beim Bund der Selbständigen (BDS) in Neustadt hört Streit den Vorstandsmitgliedern lange nur zu, bevor er selbst das Wort ergreift. Foto: Georg Altherr

Streit hat sich ganz am Anfang ein halbes Stück Käsekuchen genommen und beiläufig aufgegessen. Erst als alle ausgeredet haben, setzt er zu seiner Antwort an. Er sei auch mal selbstständig gewesen, erzählt er, dabei habe er die Erfahrung gemacht, dass der Staat Unternehmern gegenüber misstrauisch sei: „Die könnten ja einen Euro zu viel verdienen.“ Dabei profitiere die Gesellschaft von den Menschen, „die etwas wagen, die Ideen haben“. Bürokraten hingegen wollten alles bis ins Letzte regeln. Der Green Deal von Ursula von der Leyen sei ein Beispiel „für eine völlige Überregulierung“. Das Parlament der Europäischen Union (EU), dem Streit angehört, habe inzwischen „den Gong gehört“, es habe sich auf den Weg gemacht „weg von rot-grün hin zu liberal-konservativ“. Man müsse massiv Bürokratie abbauen, „das metastasenmäßige Auswuchern des Staates stoppen“, „weg vom Dokumentationswahnsinn“.

Nach zweieinhalb Stunden intensiven Austauschs ist nicht mehr viel Kuchen übrig. Foto: Georg Altherr

In Rheinland-Pfalz habe die FDP einst dafür gesorgt, dass die Bezirksregierungen abgeschafft wurden, erinnert Streit, „aber dafür haben sie sechs neue Behörden erfunden“. Streit nennt Erwin Teufel als Vorbild. Der habe als Ministerpräsident von Baden-Württemberg einst „300 Behörden abgeschafft“. In Rheinland-Pfalz müsse auch „alles weg, was wir nicht brauchen“. Forderungen, die den Mittelständlern wie Öl runtergehen. Nach zweieinhalb Stunden intensiven Austauschs erklärt ein Vorständler: „Ich werde die Freien Wähler wählen.“

Vorm Abschied noch schnell ein Gruppenfoto mit dem BDS-Vorstand und den Besuchern von den Freien Wählern. Foto: Georg Altherr

Entspannt geht Streit anschließend zu seinem Auto. Er bekennt, solche Termine zu lieben. „Überhaupt: Ich liebe Wahlkampf.“ Er habe schon früh gelernt, vor Menschen zu sprechen, vor Jura-Studenten. „Ich musste einen Saal mit 400 Leuten für mich gewinnen, das hat mir Spaß gemacht.“

Der recht große, schlanke Mann mit graumeliertem Lockenkopf trägt an diesem Wahlkampftag einen dunkelblauen Anzug, dazu weißes Hemd, blaugesprenkelte Krawatte, weißes Einstecktuch und als Reversnadel das Wappen von Rheinland-Pfalz. Er sagt es nicht plump, aber in Untertönen: Die Freien Wähler sind seriös, für bürgerlich-konservative Wähler eine Alternative zu FDP, CDU und ja, auch zur AfD. Unverhohlen sagt er, wer AfD wähle, verschenke seine Stimme, weil niemand mit der AfD koaliere. Die Freien Wähler hingegen seien bei Bedarf ein sehr geeigneter Koalitionspartner, in erster Linie für die CDU, zur Not auch für die SPD.

An seinem Wagen wartet sein iranischer Fahrer. Streit stellt ihn vor, man tauscht sich kurz über die aktuelle Lage in Persien aus. Dann geht’s weiter nach Speyer. Dort, im Vereinslokal des AV03 Speyer, haben sich um die 70 Freie Wähler mit Angehörigen versammelt, eine Art Vorderpfälzer Familienfest der Partei.

Joachim Streit dirigiert die Stimmung im Nebenzimmer des Vereinslokals des AV03 Speyer. Foto: Georg Altherr

Ein Heimspiel für Streit, der locker durchs Programm führt, die Wahlkreiskandidaten vorstellt und als Wahlziel ausgibt: „Sieben Prozent!“ Einem der FW-Kandidaten ist das zu tief gegriffen. „Ich wünsche mir zehn Prozent“, ruft der in den Saal – prompt klatschen alle euphorisch.

Den Tränen nah

FW-Urgestein Manfred Petry (aus Frankenstein bei Kaiserslautern), vor Rührung den Tränen nahe, erinnert daran, wie es war, als die Freien Wähler vor fünf Jahren zum allerersten Mal in den Landtag von Rheinland-Pfalz einzogen und eine Fraktion bildeten. Da klatschen wieder alle euphorisch. Dass diese Fraktion dann im Zoff zerbrach, darüber gehen die Freien Wähler an diesem Tag genauso hinweg wie über das Agieren der Abgeordneten Lisa-Marie Jeckel, die vor Jahresfrist im Parlament eine Kleine Anfrage stellte, die die AfD fast wortgleich in anderen Parlamenten stellte.

Manfred Petry (links, klatschend) aus Frankenstein bei Kaiserslautern zählt zu den Gründervätern der Freien Wähler Rheinland-Pfalz. Foto: Georg Altherr

Petry geht nur indirekt darauf ein, dass seine Partei nicht immer die beste Figur abgegeben hat. Er sagt, die Freien Wähler und Streits Mainzer Statthalter Helge Schwab seien „runtergeschrieben worden“, was habe man „alles aushalten müssen“, klagt er. Alles klatscht. Außer Joachim Streit, er lächelt und wechselt schleunigst das Thema.

Helge Schwab aus Hüffler im Kreis Kusel führt seit dem Weggang Streits ins Europaparlament die Parlamentarische Gruppe der Freien Wähler im Landtag. Foto: Georg Altherr

Zur Person

Joachim Streit, Jahrgang 1965, verdiente nach dem Jura-Studium sein Geld als Rechtsanwalt und geschäftsführender Gesellschafter eines Repetitoriums für Jura-Studenten. Mit 31 wurde er als Parteiloser Bürgermeister von Bitburg, zwölf Jahre später Landrat des Eifelkreises Bitburg. 2021 führte er als Spitzenkandidat die Freien Wähler in den Landtag von Rheinland-Pfalz. 2024 wechselte er ins Europaparlament. Jetzt will er zurück nach Mainz.

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