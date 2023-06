Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der heute 98-jährige Edmond Réveil gehörte dem Widerstand gegen die Nazi-Besatzer in Frankreich an. Jetzt enthüllte er die Erschießung deutscher Soldaten im Juni 1944.

