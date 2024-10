Ein Jahr ist seit dem unvorstellbar grausamen Überfall auf Israel vergangen. Und die Hamas hat inzwischen genau das erreicht, was sie wollte.

Es war mit Sicherheit kein Zufall, dass die Hamas im Herbst 2023 aktiv wurde, am 7. Oktober mit äußerster Brutalität gegen israelische Zivilisten vorging und somit die harte Reaktion der Regierung Netanjahu provozierte (Chronologie). Denn bis zu diesem Zeitpunkt sah es nach Entspannung in Nahost aus. Israel und seine arabischen Nachbarn hatten zwar nicht gerade Freundschaft geschlossen, aber auf beiden Seiten war die Einsicht gewachsen, dass ein friedliches Miteinander durchaus Vorteile bietet. In Israel selbst und in einigen Teilen des Westjordanlands waren die Konflikte zwischen jüdischen und arabischen Israelis zurückgegangen. Araber als Studenten und Dozenten an Israels Hochschulen, als Fach- und Führungskräfte in Unternehmen des Landes und sogar als Soldatinnen und Soldaten in der israelischen Armee – es schien, als ob ein immer größer werdender Teil der Palästinenser ihren Frieden mit Israel gemacht hätte. Mit dem Staat im Nahen Osten, der der Idee einer liberalen Demokratie noch am nächsten kommt, wo die Wirtschaft boomt und einer breiten Bevölkerungsschicht einen relativ hohen Lebensstandard bietet.

Entspannung in Nahost bedroht jedoch die Existenzberechtigung von Terrororganisationen wie Hamas und Hisbollah. Sie brauchen einen Nährboden aus Hass, Unterdrückung und Gewalt, um zu gedeihen. Und genau dieser Nährboden ist nach dem brutalen, unsagbar grausamen Überfall vom 7. Oktober 2023 fruchtbar wie schon lange nicht mehr. Selbst die gutwilligsten jüdischen Israelis haben angesichts der Misshandlungen und Morde, der Vergewaltigungen und Quälereien Mühe, ihren Zorn im Zaum zu halten und nicht ausnahmslos auf alle Palästinenser zu übertragen. Die in Israel und Westjordanland lebenden Araber betrachten mit Grauen und ohnmächtiger Wut, was Zivilisten im Gazastreifen unter Israels Angriffen erleiden. Ganz zu schweigen von der palästinensisch-arabischen Community auf der ganzen Welt, für die sich mal wieder zu bestätigen scheint, dass Israel alle Nicht-Juden aus dem Land vertreiben und Gaza wie Westjordanland wieder unter seine Kontrolle bringen will. Die kompromisslose, ungeschickte und zum Teil unangebrachte Reaktion der israelischen Regierung auf den Überfall trägt das ihre dazu bei.

Israels Politik stößt auf Unverständnis

Nicht nur in der arabischen Welt, auch in vielen westlichen Staaten stößt Israels Politik auf Unverständnis und Ablehnung. Je mehr Zeit vergeht, umso mehr verblassen nämlich die Bilder von misshandelten, vergewaltigten und ermordeten Kibbuzim sowie von gequälten Geiseln. Umso präsenter werden dagegen die täglich über die Bildschirme der Computer, Mobiltelefone und Fernseher flimmernden Bilder des tausendfachen Leids in Gaza. Israel ist inzwischen der alleinige Bösewicht, die Palästinenser sind die Opfer. Das geht so weit, dass Juden weltweit für das Leid in Gaza verantwortlich gemacht werden und selbst zum Opfer von Verfolgung und Gewalt werden.

Ein Jahr danach hat die Hamas auf ganzer Linie gesiegt. Alle sind ihr auf den Leim gegangen. Die Palästinenser und ihre arabischen Brüder, die glauben, die Hamas führe diesen Krieg für sie. Dabei nutzen die Terroristen das Sterben in Gaza für ihre Ziele. Sie nehmen es nicht nur billigend in Kauf. Sie haben es provoziert, opfern die Menschen für ihre Agenda. Aber sie führen auch Premierminister Benjamin Netanjahu samt seiner Regierung wie willenlose Tanzbären am Nasenring durch die weltpolitische Arena. Die Zuschauer werden, je länger der Krieg dauert, immer stärker Partei gegen Israel ergreifen. Diese Entwicklung hat längst begonnen. Und die Zeit arbeitet weiter für die Hamas.