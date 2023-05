Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Armin Laschet und Markus Söder – CDU und CSU haben nun zwei Bewerber. Einen Kanzlerkandidaten hat die Union aber nach wie vor nicht. Muss der alte CDU-Fahrensmann Volker Bouffier erneut die politischen Folterwerkzeuge ins Schaufenster stellen?

„Es glaubt mir immer keiner, aber ich meine es so. Mein Platz ist in Bayern, und da bleibe ich auch.“ Wie oft hat Markus Söder in den vergangenen Monaten diesen Satz so oder so ähnlich