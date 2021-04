Die Grundrente hält nicht das, was sie verspricht. Und gerecht ist sie auch nicht.

Erst sprechen die Fachleute – und dann schlägt die Koalition sämtliche Einwände in den Wind. Diesem traurigen Muster sind Union und SPD bei der Grundrente gefolgt. Deshalb haben sie sehenden Auges und wider den Rat von Experten einen Etikettenschwindel beschlossen, der viele Bürger bitter enttäuschen wird.

Denn wie sagte Frank Nullmeier von der Universität Bremen in der Fachanhörung des Bundestages am 25. Mai so treffend? „Es handelt sich weder um eine Grund- oder Mindestrente noch um eine Rente, die Altersarmut vermeiden kann.“ Dass ihre Grundrente nicht gegen Altersarmut hilft, räumen Union und SPD inzwischen kleinlaut ein. Mit einiger moralischer Emphase bekunden sie nun ein anderes hehres Ziel. Man müsse die Lebensleistung von Menschen anerkennen, die hart gearbeitet haben – im Alter aber trotzdem wenig Rente bekommen. Es gehe um die Friseurin und den Paketboten, die Respekt und einen Aufschlag verdient hätten.

Renten-Roulette

Dieses Ziel ist aller Ehren wert. Doch verfehlt es die Koalition. Wer 35 Jahre lang in Teilzeit tätig war, kann durchaus Grundrente bekommen – der frühere Kollege, der nur auf 32 Jahre und elf Monate kommt, aber nicht – und zwar auch dann nicht, wenn er Vollzeitbeschäftigter war und somit höhere Beiträge als der andere in die Rentenkasse gezahlt hatte. Was daran gerecht sein soll, verstehe wer will. Wenn dem einen Respekt gezollt und dem anderen verweigert wird, erinnert das Ganze an Renten-Roulette.

