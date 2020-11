Am Wochenende gibt es eine Premiere: Erstmals findet mit dem Treffen von Bündnis 90/Die Grünen ein mehrtägiger Bundesparteitag einer großen deutschen Partei im Internet statt. Das Ziel: ein neues Grundsatzprogramm.

Eigentlich hätte der Parteitag an einem für die Grünen historischen Ort stattfinden sollen: in Karlsruhe. Dort wurde die Partei „Die Grünen“, zumindest deren westdeutscher Ableger, 1980 gegründet. Dabei wurde das erste Grundsatzprogramm der Partei beschlossen. Weil auch das derzeit noch aktuelle Papier inzwischen einige Jährchen auf dem Buckel hat, 18 um genau zu sein, wollte sich die Partei erneut in eben dieser Stadt treffen, um den gewandelten Zeitgeist in ein neues Grundsatzprogramm zu kleiden. Doch dann kam eben Corona.

So trifft sich das Spitzenpersonal der Grünen nun in Berlin: Die Veranstaltungshalle „Tempodrom“ dient als Schaltzentrale. Die eigentlichen Delegierten folgen ab Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag am Bildschirm von zu Hause aus. „Aus 800 Arbeits- und Wohnzimmern heraus wird abgestimmt“, sagt Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner. Er kann den „nicht ganz einfachen Umständen“ sogar etwas Positives abgewinnen. Vielleicht würden sich „auch mal ganz andere Leute zuschalten“, wenn der Parteitag im Internet live über www.gruene.de gestreamt wird.

Wie mit der Gentechnik halten?

Über 1300 Änderungsanträge haben die Grünen-Delegierten eingebracht. Diese beziehen sich auf den Basisvorschlag des Bundesvorstands, ein rund 60 Seiten umfassendes Papier. In ihm sind alle Themen niedergeschrieben, die zumindest der Grünen-Spitze wichtig erscheinen.

Intensivere Diskussionen dürfte es über Fragen geben wie: Wie halten es die Grünen mit der Gentechnik? Sollen Volksentscheide für die Politik bindend sein – oder sollen die Regierenden solche Abstimmungen nur zur Kenntnis nehmen müssen?

Das Gefühlige fällt weg

Allen Verantwortlichen bei den Grünen ist klar: Am Wochenende wird vieles anders laufen als bei einem normalen Parteitag. Denn da treffen sich die Menschen von Angesicht zu Angesicht, auf den Gängen und in (Hinter-)Zimmern wird intensiv diskutiert; da werden auch Allianzen geschmiedet. All das, das Spontane, das Gefühlige, fällt bei einem virtuellen Treffen weg. Der Antragstext steht im Vordergrund.

Und über der ganzen Veranstaltung schwebt natürlich auch diese Frage: Hält die Technik, machen die Server mit? Wie schlägt sich die Abstimmungssoftware, an der drei Monate lang gebastelt wurde?

Info

Wer sich über den Vorschlag der Parteispitze für ein neues Grundsatzprogramm von Bündnis 90/Die Grünen informieren möchte, findet nachfolgend die Zusammenstellung der wichtigsten Punkte