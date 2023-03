Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Krematorien in Chinas Hauptstadt sind im Dauerbetrieb, doch offiziell gibt es keine Corona-Toten.

Dieser Tage fühlt sich das Leben in Peking an wie in einer Zeitmaschine: Wie zu Beginn der Pandemie sind die Straßen der Hauptstadt erneut gespenstisch leer. Und genau wie damals haben die offiziellen