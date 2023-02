Der letzte Bär wurde in Deutschland 1835 erlegt. Aber das Berliner Wappentier feiert alljährlich im Februar als Bronze-Skulptur für zehn Tage eine Art Auferstehung.

Wenn die Berlinale-Jury unter Vorsitz der Präsidentin Kristen Stewart sich für die diesjährigen Preisträger des Filmfestivals entschieden hat, dann gehören die Ziseleure zu den ersten, die die Gewinner der begehrten Bären kennen. Schließlich müssen die Mitarbeiter der Bildgießerei Noack rechtzeitig die Namen der Preisträger in die Sockel gravieren, die anschließend noch vergoldet oder versilbert werden, bevor die Bären am Samstag überreicht werden.

Normalerweise werden acht Bären vergeben. In der Werkstatt warten aber einige zusätzliche Prachtexemplare auf ihren großen Auftritt. Eine gewisse Reserve sei nötig, sollte sich die Jury für zwei Gewinner oder Sonderpreise entscheiden.

Die Bären werden von Ecken und Kanten befreit

Noch liegen die meisten Bären faul auf dem Rücken oder trocknen nach dem Galvanisieren im warmen Ofen. Erst ganz zum Schluss werden sie auf die Sockel geschraubt, an denen die glücklichen Gewinner die rund 2,5 Kilogramm schweren Berliner Wappentiere dann stolz in die Höhe recken.

Für die Ziseleure ist die Bärenproduktion stets die erste größere Arbeit im neuen Jahr. Ziemlich löchrig und kantig kommen die frisch gegossenen Bären an der Werkbank an. Die Ecken und Kanten müssen entfernt werden, die Öffnungen zugeschweißt. Danach beginnt die Feinarbeit: Mit Hammer und verschiedenen Punzen werden die Fellstruktur und die Gesichtszüge in die Bronzeskulptur eingeschlagen.

Seit 1951 wird die Berlinale beliefert

Zwar geht jedes Stück auf den Urbären der Bildhauerin Reneé Sintenis zurück, doch letztlich ist jeder Bär ein Unikat. Der Laie würde das nicht auf Anhieb erkennen, sagen die Fachkräfte.

Die traditionsreiche Bildgießerei am Charlottenburger Spreeufer stellt seit 1951 die Trophäen für das Filmfestival her. Seit jeher wird eine enge Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern gepflegt. Georg Kolbe, Ernst Barlach, Käthe Kollwitz und Oskar Schlemmer ließen hier gießen wie später Joseph Beuys, Henry Moore, Anselm Kiefer, Markus Lüpertz und Georg Baselitz.

Gegenüber vielen Kunstwerken, die ansonsten in den Betriebsstätten auf gut 10.000 Quadratmetern bearbeitet werden, wirken die Berlinale-Bären wie Miniaturen. Doch sie haben eben ein besonderes Gewicht und reichlich Prestige.