Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die rechtskonservative Volkspartei in der Schweiz will ein Abkommen über die Freizügigkeit mit der EU kündigen. Dabei geht es nicht zuletzt um deutsche Zuwanderer, die der SVP ein Dorn im Auge sind. Am Sonntag stimmen die Eidgenossen über den Plan ab.

Ein vielleicht zehn Jahre altes Mädchen erzählt in einem Video aus ihrem schönen Leben – und von ihrem schönen Land. „Ich sehe Berge groß und stark“, schwärmt