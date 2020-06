Ein neues Buch über die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump macht Furore – obwohl es bisher nur Auszüge gibt. Sie erschienen nun in der Zeitung „Washington Post“.

Warum blieb Melania Trump nach dem Amtsantritt ihres Mannes 2017 erst einmal in New York? Liebt die First Lady den US-Präsidenten überhaupt? Fragen, die nun in neuem Licht erscheinen: Auszüge aus einer Biografie enthalten bisher unbekannte Informationen über den Ehevertrag zwischen Donald Trump und seiner dritten Ehefrau.

Seit 2005 ist das frühere slowenische Model mit Trump verheiratet. Im März 2006 brachte die heute 50-Jährige den gemeinsamen Sohn Barron zur Welt. Um Barrons Zukunft soll es gegangen sein, als Melania nach der Wahl ihres Mannes ins höchste Staatsamt lieber in New York blieb. Offiziell hieß es damals: wegen des noch laufenden Schuljahrs des heute 14-Jährigen.

Tatsächlich aber soll damals auch um einen neuen Ehevertrag gerungen worden sein. Das steht in einem bald erscheinenden Buch von Mary Jordan, einer Reporterin der „Washington Post“. Also der Zeitung, die im Besitz von Amazon-Chef Jeff Bezos ist und die Präsident Trump gerne als „Fake News“ abtut. Das Buch „Die Kunst ihres Deals“ legt offen, wie Melania Trump einen schriftlichen Nachweis dafür gefordert habe, dass Barron den Kindern aus Donald Trumps erster Ehe – Donald Junior, Eric und Ivanka – gleichgestellt werde.

Die Episode um den verschobenen Umzug aus New York ins Weiße Haus ist hochpolitisch. Denn der zusätzliche Polizeischutz, der so für den Trump Tower nötig wurde, kostete den Steuerzahler geschätzte 125.000 US-Dollar – pro Tag! Mitte 2018 soll es dann zu einem Stimmungsaufschwung bei Melania gekommen sein. Angeblich wegen des erfolgreichen Abschlusses des Ehevertrags. Der ursprüngliche Vertrag sei nicht sehr großzügig gewesen.

Laut ersten Auszügen aus Mary Jordans Buch weiß die Welt nun, dass Melania und Donald Trump gar nicht gegensätzlich seien, wie bisweilen unterstellt wird. So wurde spekuliert, die First Lady übe über die Auswahl ihrer Kleidung Protest gegen die Politik ihres Mannes: Weiße Kleidung wurde da als feministische Kritik interpretiert. Autorin Jordan betont, beide Trumps seien Kämpfer und schätzten Loyalität über alles andere. Beide hätten kaum enge Freunde. Ihre Instinkte als Einzelgänger würden sich auf die Ehe übertragen. Es scheine, als würden sie sich lieben.