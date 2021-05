Weniger Steuern, mehr Tatendrang – die FDP glaubt selbstbewusst, es geht in der nächsten Bundesregierung nicht ohne sie. Das könnte sich noch als Irrtum erweisen.

Es ist gut ein Jahr her, da verströmte FDP-Chef Christian Lindner puren Sarkasmus: „Wäre die FDP eine Aktie, dann wären die gegenwärtigen Umfragen echte Kaufkurse.“ So kann man es ausdrücken, wenn die eigene Partei nur noch knapp über der Fünf-Prozent-Marke liegt. Schuld war damals das Wahl-Schlamassel in Thüringen, als ein FDP-Mann mit Hilfe von AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Die Parteispitze wollte darin zunächst kein Problem erkennen.

Überdies mochten die Bürger in der beginnenden Corona-Krise den Taten der Regierung mehr vertrauen als der Kritik der Opposition. Die FDP entschied sich seinerzeit, keinen Sand ins Getriebe zu streuen, zumal sie in verschiedenen Bundesländern selbst als Regierungspartner in der Verantwortung stand und heute noch steht.

Nie im Fahrwasser der AfD

Doch eine Partei mit einem besonderen Freiheitsbegriff hält Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen nicht lange aus. Lindner verkündete folgerichtig das „Ende der Einmütigkeit“. Aus Sicht der FDP war dies rückblickend ein mutiger, letztlich erfolgreicher Schritt.

Denn obwohl die FDP sich von der Regierungslinie absetzte, geriet sie nicht ins Fahrwasser der Nein-Sager-Partei AfD. Nie hat die FDP die Gefahr von Corona verharmlost, sie kämpfte mit Gegenvorschlägen gegen willkürlich anmutende Verordnungen. Um an den eingangs zitierten Satz Lindners anzuknüpfen, hat sich der Kurswert der FDP seitdem verdoppelt. Dabei dürften die Liberalen auch von den Querelen der Union und der Schwäche der SPD profitiert haben.

Bei der Wahl der Partner flexibel

Aus der Position einer langen nicht gekannten Stärke heraus hat sich die FDP das Ziel gesetzt, an der nächsten Bundesregierung als Koalitionspartner beteiligt zu sein. Schaut man auf die Regierungsbeteiligung der Liberalen in den Bundesländern, ist die Partei bei der Wahl ihrer Partner flexibel: In Nordrhein-Westfalen läuft es gut mit der CDU, in Rheinland-Pfalz wurde gerade das Bündnis mit SPD und Grünen erneuert. Das alles geschieht ohne Krisen und ohne Dramen. Freilich auch ohne Glanz.

Der Wille, endlich wieder an die Macht zu kommen, ist der FDP schon häufig übelgenommen worden – immer dann, wenn sie den Anschein erweckte, lediglich ein profilloser Mehrheitsbeschaffer zu sein. Daher postuliert die FDP derzeit fast schon aufdringlich, wie eigenständig und prinzipienfest sie sei, wie unmissverständlich sie also Fortschritt, Wachstum und Wettbewerb von ihren Partnern einfordern will. Der klassische Dreiklang aus weniger Steuern, weniger Staat und mehr Eigenverantwortung bestimmt auch bei dieser Bundestagswahl die FDP-Programmatik.

Ein gemeinsamer Nenner mit den Grünen?

Damit kann man sich jedoch schwer vorstellen, dass die FDP einen gemeinsamen Nenner beispielsweise mit den Grünen finden würde – außerhalb der Themen Datenschutz, Menschenrechte und Drogenpolitik. Im Klimaschutz klaffen Galaxien zwischen beiden Parteien. Verbote beim Autoverkehr oder höhere Abgaben, um die Pandemielasten auszugleichen, sind im Kosmos der FDP nicht vorgesehen. Dabei hat gerade die Corona-Krise gezeigt, dass staatliche Investitionen nicht immer des Teufels sind. Denn Staatsausgaben schaffen auch Werte. Die FDP sträubt sich (noch) gegen diese Erkenntnis.