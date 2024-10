Nervtötend, aber werbewirksam: Der FDP-Fraktionschef und sein irrer Video-Clip.

„Jetzt mach’ ich auch mal einen Gag!“ So feixte einst der in Deutschland gefeierte Schweizer Kabarettist Emil Steinberger in der Rolle des Polizeihauptwachtmeisters Schnieder. Der Gag ging natürlich schief, und das Publikum amüsierte sich prächtig.

Auch der grundseriöse FDP-Fraktionschef Christian Dürr wollte mal einen „Gag“ machen. Der ging auch schief. Der Unterschied ist nur: Es lacht niemand darüber. Der Bundestagsabgeordnete stellte ein Video auf die Internet-Plattform Tiktok, das lustig gemeint ist, aber nur zum Fremdschämen zwingt. Dürr beschreibt in dem 1:30-Minuten-Streifen die Arbeitsweise des Parlaments und lobt vor allem FDP-Chef Christian Lindner in den höchsten Tönen. So weit, so langweilig.

„...die Squad Goals der Politik“

Allerdings benutzt Dürr die vermeintliche Sprache der Jugend, die aus teils verballhornten englischen Ausdrücken, teils aus Abkürzungen besteht, die in der Generation Z vermutlich seit Jahren nicht mehr gebräuchlich sind. Kostprobe: „Hier machen wir die Politik, aber nicht auf Lowkey, sondern full Power, hier wird delivered. Hier sitzen die Abgeordneten, also die Squad Goals der Politik. (…) Wenn Christian Lindner redet: Immaculate vibes. Slay!“

Hüstel. Klar, so reden die jungen Leute, keine Frage, oder? Schon nach 30 Sekunden ist das so strapaziös wie die „Seitenbacher“-Müsli-Werbung im Radio. Deren Erfolg besteht darin, dass sie Aufmerksamkeit mit dem Nervfaktor 100 erzeugt. Am Ende erklärt der wild gestikulierende FDP-Politiker den Sinn des Ganzen: Es gehe „um die Zukunft“. Die Parlamentarier entschieden schließlich über „Stuff“, der „für euch – no cap – mega wichtig ist“. Dass Dürr dabei eine Bockwurst in Händen hält, lässt die Sache leicht ins Irrsinnige kippen. In den Kommentaren unter dem Video fleht ein User: „Neuwahlen, bitte!“

Hätte er doch geschwiegen ...

Hätte der ansonsten angesehene FDP-Fraktionschef Dürr seine Sache mit einer Portion Selbstironie vorgetragen, wäre das vielleicht amüsant geworden. So aber sagt der 47-Jährige die ihm aufgeschriebenen Sprüche so bemüht daher wie der Opa, der sich bei den Enkeln anschleimen will. Immerhin ist Dürr jetzt auf eine gewisse Weise bekannter als vorher.

Fazit: Ein für schlau Gehaltener hat sich durch törichtes Gerede selbst entlarvt. Oder anders gesagt: Hätte er geschwiegen, wäre er ein Philosoph geblieben.