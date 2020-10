Die Bundesländer weben weiter fleißig am Corona-Flickenteppich. Die unterschiedlichen Reiseregeln werden dabei immer absurder.

Durch die neuen Reiseauflagen im Inland wird Deutschland endgültig zum Corona-Flickenteppich. Zwar haben sich die Bundesländer am Mittwoch prinzipiell auf ein einheitliches Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Risikogebieten geeinigt – allerdings interpretieren die Länder den Beschluss deutlich unterschiedlich. Und so webt jedes Bundesland weiter fleißig an seinen eigenen Regeln.

Schon seit Beginn der Pandemie gibt es in Deutschland verschiedene lokale Ansätze im Kampf gegen Corona. Je nach Infektionsgeschehen wurden Masken in Schulen eingeführt oder Ausschankverbote erlassen. Damit ließ sich das Infektionsgeschehen teilweise eindämmen. Aber die Vorstellung, dass von einem Reisenden aus Berlin-Mitte in Rheinland-Pfalz mehr Gefahr ausgeht als in Niedersachsen, ist schlicht Unsinn.

Völlig unklar ist außerdem, wie die Reiseauflagen und das Beherbergungsverbot kontrolliert werden sollen. Zumal davon auszugehen ist, dass die Anzahl der Infizierten und damit auch die Anzahl der innerdeutschen Risikogebiete wachsen werden. Klar ist nur eines: Das Durcheinander wird größer.