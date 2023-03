Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Ergebnis der Bundestagswahl war für die CDU ein Tiefschlag. Nach dem Wechsel an der Parteispitze und den jüngsten Landtagswahlergebnissen sprühen die Christdemokraten inzwischen wieder vor Optimismus. Doch es gibt auch Mahner.

„Die CDU ist wieder da!“ Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat am Montag am Rande der christdemokratischen Gremiensitzungen in Berlin den Optimismus wie eine Monstranz vor sich hergetragen.