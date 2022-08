Der Arbeitsmarkt wird sich in den kommenden 15 Jahren stark wandeln: Bis 2036 werden fast 13 Millionen Erwerbstätige das Renteneintrittsalter überschritten haben.

Das entspricht knapp 30 Prozent der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. In den kommenden 15 Jahren werden demnach sukzessive die geburtenstarken Jahrgänge 1957 bis 1969, die sogenannten Babyboomer, in den Ruhestand gehen. Im vergangenen Jahr seien noch 63,6 Prozent der Menschen der Altersklasse 60 bis 64 Jahren erwerbstätig gewesen. Bei den 50- bis 59-Jährigen seien es 86 Prozent gewesen, was 11,3 Millionen Menschen entspreche. Diese Altersklassen werden bis 2036 das Rentenalter überschritten haben. Bei den 40- bis 49-Jährigen seien im Vergleich zwar 89 Prozent erwerbstätig, sie stellten 2021 aber nurmehr 8,9 Millionen Menschen.

Die Statistik zeigt auch, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen 2021 über alle Altersgruppen hinweg unter der von Männern lag.