Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt den Bau neuer Atomkraftwerke an. Er befeuert in der EU damit den Streit um die Rolle der Kernkraft. Deutschland hat in der Diskussion um „nachhaltige“ Energie ganz eigene Interessen.

Emmanuel Macron macht Nägel mit Köpfen. In der von ihm gewohnten Mischung aus Pathetik und politischer Dynamik verkündete der französische Präsident am Dienstagabend in einer Fernsehansprache den Bau von neuen Atomkraftwerken.