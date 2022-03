Der Ukrainer Anatolii Schara berichtet für die RHEINPFALZ aus dem umkämpften Kiew.

Von Anatolii Schara

Wenn mir jemand vor einem Monat gesagt hätte, dass ich mich an die Geräusche der Fliegeralarme in Kiew gewöhnen muss, hätte ich die Person für verrückt gehalten. Doch die Realität sieht anders aus. Das Ertönen einer Sirene bedeutet, dass alle Menschen hier in großer Gefahr sind. Die russische Armee hat 20 Tage hintereinander Kiew und seine Vororte großflächig mit Raketen beschossen.

Ausgangssperre in Kiew ist von 20 bis 7 Uhr verhängt. Um 8.30 Uhr beschloss ich auszugehen. Ich machte nur wenige Schritte in Richtung Stadtzentrum, da hörte ich das grelle Heulen der Sirene. Schockstarre. Dann das Gefühl, dass mich jemand anstarrt. Ich drehte meinen Kopf und sah ein Mädchen mit einem großen, struppigen Hund. Er legte sich auf den Bürgersteig und sah mich an. Er hatte große Angst. Das Mädchen versuchte, ihn hochzuheben, aber vergeblich. Der struppige Hund wimmerte nur. Ich fing an, ihn zu streicheln und er erwachte wieder zum Leben. Er leckte meine Hand.

Ich dachte an meine Hündin, eine Englische Bulldogge. Meine Familie hat sie mitgenommen. Ich blieb in Kiew, aber meine Frau, ihre Mutter und ihre 83-jährige Großmutter flohen nach Polen. Meine Mutter und mein Vater schafften es auch knapp nach Polen, der Vater meiner Frau und meine Hündin blieben in der Westukraine. Gestern habe ich mit meinem Schwiegervater per WhatsApp gesprochen und er schaltete das Video ein. Dann sah ich meine Hündin. Sie sah mich auch und begann zu bellen. Plötzlich leckte sie den Bildschirm ab. Ich hatte Tränen in den Augen.

Bisher funktioniert die Lebensmittelversorgung

Nach der Begegnung mit dem Mädchen und dem Hund ging ich einkaufen. Trotz der russischen Belagerung haben wir immer noch Internet, Strom, Lebensmittel und Wasser in Kiew. Die Geschäfte sind ausreichend mit allen Arten von Lebensmitteln ausgestattet. Man kann im Prinzip fast alles kaufen, es ist nur sehr teuer geworden. Im Supermarkt verkündete ein Nachrichtensprecher auf dem Bildschirm eines großen Fernsehers die neuesten Nachrichten. Russisches Militär habe Mariupol, Charkiw und Kiew schwer beschossen, teilte der Sprecher mit. Ein alter Mann begann zu schimpfen: „Ich hasse sie alle, russische Bastarde. Warum zerstören sie alles?“ Dann drehte er sich zu mir um und sagte: „Ich bin selbst Russe. Aber ich lebe seit 20 Jahren hier in der Ukraine. Ich hasse Russen. Sie sind Kriegsverbrecher.“

Angst vor russischen Sabotage-Kommandos

Vor dem Supermarkt sah ich die Anspannung in den Augen der Menschen. Aus Angst vor Infiltration durch russische Sabotage-Kommandos sind die Bürger inzwischen sehr misstrauisch geworden. Jeder versucht durch den Tag zu kommen, und abends rennen wir alle zu Luftschutzbunkern und verstecken uns vor den Raketen.

Wenn der Fliegeralarm ertönt, weiß niemand, wer das nächste Opfer sein wird. Irgendwo in Russland haben skrupellose Generäle den Befehl gegeben und jemand hat einen Knopf gedrückt, um die tödlichen Geschosse zu starten. Sie steuern auf einen Punkt auf der Landkarte zu, wo Menschen leben, arbeiten und sogar lachen, wo sie träumen und ihre Kinder friedlich schlafen.

Der Autor

Anatolii Schara (37) ist Dolmetscher und IT-Fachmann. Er stammt aus dem nordukrainischen Ivanivka und lebt in Kiew.