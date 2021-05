Österreichs schwarz-grüne Regierung hat am Montag den Lockdown gelockert und verschärft zugleich die Grenzkontrollen zu den Nachbarländern. Für sein Bundesland Tirol, das seinen eigenen Weg gehen will, verfügt Wien gar eine Reisewarnung.

Der Ansturm auf Friseursalons und die Geschäfte in Österreichs Fußgängerzonen hielt sich am Montag noch in Grenzen. Schulen, Geschäfte und Museen dürfen seit Wochenbeginn wieder öffnen, und die Händler überbieten sich prompt mit Rabattschlachten, um endlich wieder Umsatz zu machen. Der weiteren Verbreitung des Corona-Virus könnten damit freilich Tür und Tor geöffnet werden.

Damit es nicht gar so schlimm kommt und wenigstens ein Ansturm von einkaufsfreudigen Tagestouristen verhindert wird, schottet sich die Alpenrepublik gegenüber den Nachbarländern weiter ab. Hauptgrund ist die Angst, die deutlich gefährlichere, südafrikanische Virusvariante B.1.351 könnte sich verbreiten. Es ist bereits vor allem in Tirol im Westen des Landes aufgetreten, aber vereinzelt auch in anderen Bundesländern.

Bayern und Tirol grenzen aneinander. Die Regierung in München verfolgt aufmerksam die Viruslage jenseits der Grenze. Tirol wird also den schlechten Ruf als Corona-Hochburg Österreichs nicht los. Vor knapp einem Jahr war das Virus in der mit internationalen Gästen überlaufenen Ski-Hochburg Ischgl ausgebrochen. Die Touristen aus aller Welt trugen das Virus quer durch die Welt. Es konnte sich durch das Versagen der Behörden zunächst nahezu ungehindert in ganz Europa verbreiten.

Ebenfalls in Tirol tauchte nun zur Jahreswende erstmals der britische Corona-Mutant B.1.1.7 auf. Als Urheber wurden Briten auf einem Skilehrerkurs ausgemacht. Auch der Südafrika-Virus wurde österreichweit laut Medienberichten erstmals in Tirol vor der Jahreswende festgestellt: In Verdacht geriet Ende Januar eine Schar Tiroler Hoteliers, die in Zeiten des Lockdowns auf Golfurlaub in Südafrika weilten.

Mangelhafte Kommunikation

Und wieder sehen sich Tiroler Landesregierung und Landesbehörden dem Vorwurf des Versagens ausgesetzt. Bezeichnenderweise haben das Auftreten des Südafrika-Mutanten nicht offizielle Stellen bekanntgegeben, sondern Medien deckten dies auf. Weitergehende Anfragen werden von den Behörden mit Hinweis auf den Datenschutz abgeschmettert. Beschwichtigend wird bekanntgegeben,

dass es in Tirol „bis dato zu keiner exponentiellen Ausbreitung der Mutationsfälle gekommen“ sei.

165 dieser Covid-19-Fälle wurden bislang amtlich bestätigt, davon seien lediglich acht aktiv positiv, heißt es. Die Anzahl hat am Montag der Genetiker Andreas Bergthaler als „unrealistisch“ bezeichnet. Es lägen vielmehr mindestens 293 Verdachtsfälle vor, so Bergthaler.

Stattdessen verweisen die Tiroler Behörden lieber stolz darauf, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Tirol mit 105 Infizierten pro 100.000 Einwohner sogar unter dem österreichischen Bundesdurchschnitt liege. Dass einzelne Bezirke wie Schwaz oder Innsbruck-Land indes die dreifache Inzidenzzahl aufweisen, wird wiederum unterschlagen.

Mit dem Reizwort „zweites Ischgl“ traf die Virologin Dorothee von Laer bei den verantwortlichen Stellen einen empfindlichen Nerv. Entsprechend stößt ihre Forderung, wonach ganz Tirol abgeschottet werden müsse, auf heftige Ablehnung.

Abriegelung abgelehnt

Landeshauptmann Günther Platter, ein konservativer Parteifreund von Bundeskanzler Sebastian Kurz, schloss eine solche Maßnahme umgehend aus, noch bevor das zuständige Gesundheitsministerium in Wien darüber eine Entscheidung gefällt hatte. „Das gibt die Datenlage nicht her“, so Platter. Christoph Walser, Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer, drohte derweil offen: Sollte Wien eine entsprechende Verordnung verfügen, „werden sie uns richtig kennenlernen“. Und der nicht minder wortgewaltige Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl scheute auch einen drastischen Vergleich nicht: „Tirol wird wie eine Lepra-Insel behandelt“, das ließe man sich nicht mehr länger gefallen.

Die anerkannte Virologin Von Laer ging zunächst in einem Interview zum Gegenangriff über: „Das Land Tirol mauert und verschleiert wieder“, wieder würden Informationen zurückgehalten oder kleingeredet, anstatt die Gefahr von Mutanten ernst zu nehmen. „Die Frage ist, ob es nicht schon zu spät ist“, warnte sie. Doch massive Anfeindungen seitens offizieller Stellen – ihre wissenschaftliche Kompetenz wird angezweifelt – haben die Virologin veranlasst, weitere Journalistenanfragen abzulehnen. Widerrufen hat sie ihre Kritik an Tirol aber nicht.

Verhandlungen zwischen Wien und Innsbruck wurden in der Nacht auf Montag ergebnislos abgebrochen. Bei Redaktionsschluss war unklar, ob die Gespräche fortgesetzt werden. Landeshauptmann Platter legte stattdessen einen Neun-Punkte-Plan vor, der allerdings nicht mehr enthält als das Übliche: mehr Tests, Kontaktnachverfolgung, Reisebeschränkungen. Grund für die stockenden Verhandlungen ist offenbar eine verworrene Datenlage. Bund und Land hantierten mit völlig unterschiedlichen Zahlen und Messungen.

Wohl um Handlungsfähigkeit zu zeigen, verhängte die Bundesregierung eine Reisewarnung über Tirol, allerdings ohne Sanktionen. Die Österreicher sollten Tirol lediglich freiwillig meiden. Kanzler Kurz, der sich sonst gerne als Krisenmanager präsentiert, blieb weitgehend auf Tauchstation.