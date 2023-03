Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die politische Debatte über die Zukunft der letzten drei Atommeiler ist nach dem Ergebnis des Stresstests in vollem Gange. Um was geht es genau?

Wie ist die Rechtslage?

Nach geltender Rechtslage müssen die drei verbliebenen Atomkraftwerke – Emsland in Niedersachsen, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern –