Wie werden in Deutschland 379 Milliarden Euro aus den EU-Agrartöpfen verteilt? Brüssel hat einen Rahmen gesteckt, den Bund und Länden endlich nutzen müssen: für eine Reform, die Öko-Landbau lohnender macht.

Um Mitternacht war Schluss – aber nicht, weil sich die Agrarminister von Bund und Ländern einig geworden wären. Vielmehr gingen sie in der Nacht von Freitag auf Samstag auseinander, weil der Videoraum für die Konferenz nur bis Mitternacht gebucht worden war. Die Minister werden also weiter darüber streiten, wie die Milliardenbeträge verteilt werden, die Deutschland aus der EU-Agrarförderung bekommt. Und dabei haben Bund und Länder die große Chance für eine kluge Reform.

Brüssel schüttet die 374 Milliarden Euro, die in den kommenden Jahren für die Agrarpolitik bereitstehen, ja nicht starr über die 27 Mitgliedsstaaten aus. Somit hat auch Deutschland Spielraum für ungemein wichtige Aufgaben. Wie kann die Landwirtschaft beim Boden-, Gewässer- und Insektenschutz nachhaltiger werden? Gelingt es, dass die Bauern endlich aus dem Hamsterrad der „Möglichst viel zu möglichst günstigem Preis“-Produktion herausfinden? Und wie lässt sich das Höfesterben der bäuerlichen Familienbetriebe stoppen?

Während diese drängenden Fragen auf der Hand liegen, ist es enorm schwer, sie zu beantworten. Denn zwischen dem niedersächsischen Schweine- oder Geflügelbaron, dem ostdeutschen Agrarbetrieb mit seinen riesigen Ackerflächen und dem süddeutschen Gemüsebauern, der auf seinen Hofladen oder den Wochenmarkt setzt, liegen Welten. Im Südwesten finden es viele Landwirte unfair, dass ein Großteil der Subventionen bisher allein an die bewirtschaftete Fläche geknüpft ist. Diese Förderung, die oft genug nicht bei Bauern, sondern Landeigentümern landet – und seien es anonyme Investoren, die nur eine staatlich garantierte Zahlung einstreichen wollen – ist in der Tat überholt. Leider bleibt sie aufgrund der Brüsseler Beschlüsse auch in den kommenden Jahren bestehen. Aber es bieten sich Modernisierungschancen im neuen EU-Rahmen, der bis 2027 gesteckt wurde.

Das Dilemma hierbei: Spricht die Gesellschaft davon, dass die Agrarbranche umweltfreundlicher werden muss, klingt das für viele Landwirte bedrohlich. Sie fürchten um ihren Ertrag, ja, ihre Existenz. Und das nicht ohne Grund, weil sie nicht dafür entlohnt werden, weniger Fläche weniger intensiv zu bestellen oder weniger Tiere zu halten. Dieser lähmende Gegensatz lässt sich nur auflösen, wenn Nachhaltigkeit ein eigenes Standbein würde.

Dafür bietet der EU-Rahmen also die Basis – allerdings nur, wenn Bund und Länder ihn auch so ausfüllen. Längst gibt es Projekte, die beweisen, dass auch die konventionelle Landwirtschaft ökologischer sein kann – und trotzdem schwarze Zahlen schreibt. Im Südwesten gibt es durchaus großes Interesse an den schon bestehenden agrar-ökologischen Fördermaßnahmen. Nur sieht das in anderen Bundesländern ganz anders aus.

Kein Wunder also, dass die Agrarminister am 5. Februar keinen Schritt vorangekommen sind. Dahinter stehen im Superwahljahr 2021 auch taktische Überlegungen. Nur zu gerne würde Bundesagrarministerin Julia Klöckner das nationale Konzept noch vor der Bundestagswahl am 26. September abschließen. Die Grünen, die in acht Ländern das Agrarressort führen und somit ein echter Machtfaktor in der Landwirtschaft sind, spielen dagegen auf Zeit. Ihr Kalkül: Nach der Wahl übernehmen sie in Berlin das zuständige Ministerium und sorgen dann für weit mehr Öko im Konzept. Doch weiß niemand, wie die Wahl ausgeht und wie lange danach die Regierungsbildung dauert. Die nationale Umsetzung des EU-Rahmens muss aber bis Ende des Jahres in Brüssel eintreffen.