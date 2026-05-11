Beim DGB-Bundeskongress kündigt die Vorsitzende Yasmin Fahimi Widerstand gegen Sozialabbau an. Zugleich betont sie den Gestaltungswillen der Gewerkschaften.

Beifall gab es reichlich für Yasmin Fahimi an diesem Montag. Zunächst für die imposanten 96,1 Prozent, mit denen die 58-Jährige im Amt der DGB-Vorsitzenden bestätigt wurde. Da konnte es Fahimi auch leicht verschmerzen, dass ihr Stellvertreter Stefan Körzell mit 97,6 Prozent noch ein paar mehr Ja-Stimmen einheimste. Komplettiert wird der vierköpfige geschäftsführende Bundesvorstand durch die zweite Stellvertreterin Elke Hannack (86,5 Prozent) und Anja Piel (95,2).

Als alle Glückwünsche entgegengenommen, alle Blumensträuße überreicht waren, stand Fahimi vor einer durchaus anspruchsvollen Aufgabe: Die Diplom-Chemikerin musste in ihrer Grundsatzrede die richtige Mischung finden zwischen kämpferischer Attacke, ermutigenden Worten für die eigene Klientel und Signalen an Politik und Arbeitgeber, dass die Gewerkschaften allen Differenzen zum Trotz bereit sind, zusammenzuarbeiten und die anstehenden Aufgaben mitzugestalten.

Drohung mit „Großkonflikt“ bei der Rente

Nimmt man die Häufigkeit und Intensität des Applauses als Gradmesser, ist ihr das gegenüber den eigenen Leuten geglückt. Vehement ging Fahimi mit einigen der geplanten sozialpolitischen Vorhaben ins Gericht, attestierte der von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) angestoßenen Reform der gesetzlichen Krankenkassen „eine unverantwortliche Schlagseite zu Lasten der Versicherten“. Die gesetzliche Rente müsse „das zentrale Standbein“ der Altersvorsorge bleiben, betonte Fahimi und warnte vor einem „Großkonflikt“ für den Fall, dass das Renteneintrittsalter „beliebig nach oben“ gesetzt oder das Sicherungsniveau der Rente angegriffen werde.

Änderungen am Arbeitszeitgesetz, die auf ein Ende des Acht-Stunden-Tages hinausliefen, erteilte sie ebenso eine klare Absage – „Finger weg von der Acht“ – wie Versuchen, das Recht auf Teilzeitarbeit einzuschränken. Da würden vor allem Frauen als „Freizeit-Junkies“ diffamiert, ohne dass die eigentlichen Gründe dafür genannt würden, weshalb gerade Frauen häufig Teilzeit arbeiten. Fahimi ließ an dieser und an anderen Stellen keinen Zweifel daran, dass die Gewerkschaften all denen, die eine „Sozialabbaurhetorik“ pflegten, heftigen Widerstand leisten wollen.

Warten auf Rede von Merz

Zugleich betonte die alte und neue DGB-Vorsitzende mehrfach, dass die Gewerkschaften keine rückwärtsgewandten Neinsager und Blockierer seien, dass ihnen die Herausforderungen wohl bewusst seien, dass sie zu Reformen bereit seien – wenn es denn gerecht zugehe. Der für Dienstag geplante Auftritt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor den 400 Delegierten könnte Hinweise darauf geben, wo es Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt – und wo eher nicht.

Es gehe darum, Sozialpartnerschaft als Gestaltungspartnerschaft zu verstehen, appellierte Fahimi an die Arbeitgeber, denen sie am Vortag bereits einen „Neuanfang“ in den beiderseitigen Beziehungen angeboten hatte. Im Übrigen müsse es doch ein „gemeinsames Interesse für eine echte Co-Creation“ geben.

Zu einem gewissen Spagat geriet Fahimis Rede, als sie umriss, welche Position der DGB angesichts gewachsener außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischer Risiken einnimmt. Viele Gewerkschafter verstanden und verstehen sich als Teil der Friedensbewegung. Der DGB lehne die wachsende Militarisierung der öffentlichen und politischen Debatte ab, sagte Fahimi; Europa müsse sich auf seine Rolle als „Friedensmacht“ zurückbesinnen. Zugleich müsse Europa seine Verteidigungsfähigkeit stärken – ohne ins „Wettrüsten der Weltmächte“ einzusteigen.