Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Arbeitgeber aufgefordert, in den kommenden Monaten gemeinsam einen neuen Anlauf für einen höheren Mindestlohn zu unternehmen. Die Mindestlohnkommission, in der Gewerkschaften und Arbeitgeber vertreten sind, solle dazu im ersten Halbjahr einen neuen Vorschlag vorlegen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell am Mittwoch. Gelinge eine entsprechende Einigung nicht, sei irgendwann das Eingreifen der Politik geboten. Besser sei es aber, wenn dies die Sozialpartner „aus eigener Kraft“ schafften.

Im vergangenen Juni hatte die Mindestlohnkommission vorgeschlagen, die gesetzliche Lohnuntergrenze ab Januar 2024 von zwölf auf 12,41 Euro anzuheben. Die Gewerkschaften stimmten damals dagegen, weil diese Erhöhung viel zu gering sei. Körzell verwies auf die EU-Mindestlohnrichtlinie, wonach das Ziel ein Mindestlohn sei, der 60 Prozent des mittleren Einkommens von Vollzeitbeschäftigten entspreche. Da seien derzeit etwa 14 Euro.