Der Deutsch-Wortschatz eines Durchschnittskanadiers ist nicht gerade üppig. Die Corona-Krise könnte jedoch zu einer deutlichen Erweiterung des Vokabulars beitragen. In die positive Beurteilung der Krisenpolitik Deutschlands mischt sich eine Einführung in die deutsche Sprache. Zumindest für die Leser einer großen Tageszeitung des Landes könnten künftig Begriffe wie „Lockerung“ und „Hamstern“ zum Sprachgebrauch gehören.

Bisher beschränkten sich die Deutschkenntnisse weitgehend auf so bedeutende Dinge wie Lederhose, Bratwurst und Autobahn. „Verboten“ ist natürlich auch dabei und für einige sogar der „Zeitgeist“. Dank der Berlin-Korrespondentin der Tageszeitung „Globe and Mail“, Elizabeth Renzetti, können die Kanadier, die ohnehin mit Erstaunen den recht erfolgreichen Kampf Deutschlands gegen die Ausbreitung des Coronavirus beobachten, nun auch richtig mitreden.

Klage über Absage des Oktoberfests

Sie kennen beispielsweise „Lockerung“, sie lesen von „Geisterspielen“ der Fußball-Bundesliga. Und da die Kanadier wissen, dass die Deutschen Bandwurmwörter lieben, wird ihnen auch Angela Merkels Kritik an den „Öffnungsdiskussionsorgien“ präsentiert.

Schon im März hatten die Leser der Zeitung gelernt, dass die Kanzlerin das „Hamstern“ rügte und Deutschland ein „Kurzarbeitprogramm“ hat. Auch dass das Oktoberfest in München in diesem Jahr dem Virus zum Opfer fällt, wurde in kanadischen Medien selbstverständlich ausführlich beklagt.

Hohes Ansehen für Angela Merkel

Die Kanzlerin genießt im Land ohnehin ein sehr hohes Ansehen. Dass Merkel im März in einer Fernsehansprache „mit stoischer Ruhe“ Klartext redete und die Gefahren des Virus nicht beschönigte, wurde gewürdigt. „Ein großer Teil der Deutschen atmete auf, dass Frau Merkel noch in der Verantwortung ist“, kommentierte die „Globe“. Vor allem wenn man dies mit den „Clownerien“ des britischen Premierministers Boris Johnson und dem „Gepolter“ von US-Präsident Donald Trump“ vergleiche.

Die Kanzlerin habe die Probleme mit dem „kühlen und urteilsfähigen Auge“ einer Wissenschaftlerin angepackt. Dass sie jetzt davor warnt, zu schnell die Einschränkungen aufzuheben, wird in Kanada ebenfalls registriert. Für Merkel, die nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren wird, sei die Corona-Krise eine letzte große Herausforderung, bevor sie sich verabschieden werde, urteilt die „Globe and Mail“.