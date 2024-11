Das Ende der Ampel trifft die EU in einer Phase, in der ein stabiles, handlungsfähiges Deutschland dringend gebraucht wird.

Für das Ende eines Regierungsbündnisses gilt das Gleiche wie für einen verstauchten Fuß: Wirklich passend kommt so etwas nie. Aber es gibt wiederum Zeitpunkte, wo solche Vorkommnisse besonders dramatische Auswirkungen haben können. Genau das trifft auf den Bruch der Berliner Ampel-Koalition zu.

Eigentlich bräuchte Deutschland gerade in diesen Tagen und Wochen eine stabile Regierung. Die wäre nicht nur wegen der anhaltenden schweren Wirtschaftskrise vonnöten, sondern insbesondere auch angesichts der internationalen Lage. In der Ukraine setzt Russland seinen Angriffskrieg unvermindert fort. In den USA ist mit Donald Trump ein Mann ins Präsidentenamt gewählt worden, dem die transatlantischen Beziehungen und die westliche Wertegemeinschaft schnuppe sind. Und die Europäische Union befindet sich in einer Verfassung, für die „Krise“ eine eher beschönigende Umschreibung ist. Ausgerechnet jetzt fällt Deutschland, bevölkerungsreichstes und wirtschaftsstärkstes Land in Europa, als berechenbarer und handlungsfähiger politischer Akteur erst einmal aus.

Kaum Wille, europapolitisch initiativ zu werden

Da ist es nicht einmal ein schwacher Trost, dass die Bundesrepublik der ihr zufallenden Verantwortung in der EU schon seit einiger Zeit nicht oder nur ungenügend gerecht geworden ist. Kaum etwas war zu sehen vom Willen, europapolitisch initiativ zu werden, die gespaltene, auseinanderdriftende, in wichtigen Bereichen gelähmte EU wiederzubeleben. Die Bundesrepublik, von der viele EU-Staaten Gestaltungswillen und Orientierung erwarten, wird diesem Anspruch seit einiger Zeit nicht mehr gerecht.

Exemplarisch zeigt sich das an den Beziehungen zu Frankreich. Der oft beschworene deutsch-französische Motor, ohne den in der EU nichts vorangeht, kam in Ampel-Zeiten nie richtig auf Touren. Akzente setzen derweil andere, etwa der ungarische Autokrat Victor Orban oder die italienische Rechts-Politikerin Giorgia Meloni. Für die EU könnte sich das schon bald als fatal erweisen.

Das Ampel-Aus

Unsere gebündelte Berichterstattung zum Ende der Ampel-Regierung und den daraus folgenden Entwicklungen finden Sie hier.