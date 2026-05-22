Der deutsche Wohnungsmarkt ist völlig aus dem Lot geraten. Das kann sich dieses Land auf Dauer nicht leisten. Doch die Politik reagiert ratlos und halbherzig.

„Wohnst du noch oder lebst du schon?“ Die freundliche Ikea-Werbung war einmal als Einladung gemeint, mit Regalen und Lampen aus vier Wänden ein Zuhause zu zaubern. Heute haftet dem Spruch etwas Düsteres an. Denn Deutschland erlebt eine handfeste Wohnkrise. Viele fragen sich, ob sie sich eine passende Wohnung überhaupt noch leisten können. Dabei ist Wohnraum nicht nur ein Wirtschaftsgut. Es ist ein Grundbedürfnis, wie sauberes Trinkwasser. Es geht um die Art wie wir leben.

Der Mensch wohnt nicht einfach irgendwo. Er richtet sich ein, er grenzt sich ab, er sucht Schutz. Eine Wohnung ist mehr als ein Ort zum Schlafen. Sie ist Rückzugsraum, Bühne des Privaten, manchmal Zuflucht vor einer allzu lauten Welt. Deshalb lassen wir auch nicht jeden hinein. Wer die Schwelle einer Wohnung überschreitet, betritt nicht nur einen Raum. Er betritt einen Teil der Person, die dort lebt: ihre Ordnung oder ihr Chaos, ihre Erinnerungen, ihren Geschmack, ihre Routinen, ihre Verletzlichkeit. Kaum etwas ist intimer als ein Zuhause.

Was Schutz geben sollte, wird zur Sorge

Vielleicht ist gutes Wohnen gerade deshalb so ein fundamentaler Baustein einer gesunden Gesellschaft. Sichere Wohnungen geben Menschen Halt. Kinder lernen dort Vertrauen, Erwachsene finden Ruhe, alte Leute bewahren Würde. Wer gut wohnt, lebt besser: weniger getrieben, weniger auf Abruf, weniger ausgeliefert.

Umgekehrt gilt leider: Auch schlechtes Wohnen verändert Menschen. Enge macht nervös. Unsicherheit macht hart. Wer nie weiß, wie lange er bleiben kann, lebt vorläufig. Wer Wohnen nur noch als Kostenfaktor erlebt, verliert ein Stück Freiheit. Dann wird aus dem Zuhause eine Unterkunft, aus Geborgenheit bloße Duldung. Was Schutz geben sollte, wird zur Sorge.

Statussymbol statt Zukunftshoffnung

Viele alte Menschen bleiben in Wohnungen, die längst nicht mehr passen – zu groß, zu steil, ohne Aufzug –, weil sie sich eine kleinere in vertrauter Umgebung nicht leisten können. Viele junge Paare sehen keinen Raum für Kinder, weil ihre Wohnsituation zu eng, zu teuer, zu perspektivlos ist.

Eine Gesellschaft, in der Wohnen zum Spielball des Marktes wird, bricht ihr Aufstiegsversprechen. Was einmal Zukunftshoffnung für viele war – ein schönes Zuhause in guter Lage, vielleicht sogar ein Eigenheim –, ist nun Statussymbol für wenige. Genau darin liegt die politische Dimension.

Es gibt Vermieter, die die Knappheit schamlos ausnutzen, Mieten bis an die Schmerzgrenze treiben und aus dem Bedürfnis nach einem Zuhause ein Modell der Abhängigkeit machen. Aber es gibt auch Eigentümer, für die Sanierung, Auflagen und Genehmigungen selbst zur Überforderung geworden sind.

Parolen wie der „Bauturbo“ reichen nicht aus

Und mittendrin: eine Politik, die seit Jahren ratlos und halbherzig bleibt. Eine kluge Wohnungspolitik ruft nicht nur große Parolen wie den „Bauturbo“. Sie sorgt dafür, dass Bauen wirtschaftlich sinnvoll und Eigentum erreichbar ist. Dass Mieten den Menschen nicht die Luft zum Atmen nehmen.

Sicher: Der Staat kann kein Zuhause verordnen. Aber er kann die Rahmenbedingungen für einen gesunden Wohnungsmarkt schaffen. Damit Städte nicht zu Orten werden, in denen nur noch Platz für Arztpraxen und Anwaltskanzleien ist.

Mehr zum Thema: Wohnungsbau in Deutschland auf Rekordtief