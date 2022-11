Der Kanzler irrt: Im Iran geht es nicht um mehr Freiheit und Gerechtigkeit. Die Menschen wollen das Mullah-Regime stürzen.

Es ist richtig, aber auch längst überfällig, dass sich der Bundeskanzler in einer Podcast-Botschaft in klaren Worten an die Seite des iranischen Volkes gestellt hat. Nicht nur, weil es lange Zeit Tradition deutscher Außenpolitik war, Teheran niemals frontal anzugehen. Die Kanzlerworte sind auch wichtig für die große Anzahl iranisch-stämmiger Menschen in Deutschland, die zwischen Hoffen auf Freiheit im Iran und dem Bangen um das Schicksal ihrer Angehörigen zermürbenden Erschütterungen ausgesetzt sind.

Olaf Scholz hat sie konkret angesprochen, und das zu hören war wohltuend. Ob dem aber eine treffende Analyse der Bundesregierung zugrunde liegt, ist weniger klar. Der Kanzler sprach vom Kampf der Iranerinnen und Iraner „für mehr Freiheit und Gerechtigkeit“. Das ist ein Missverständnis. Im Iran gibt es nicht irgendwelche Proteste, dort ist eine Revolution im Gange. Das zu sehen ist fundamental wichtig. Es kann in der internationalen Politik nicht mehr darum gehen, das Regime zu Zugeständnissen zu bewegen. Es geht um seine Beseitigung.

Nicht nur in der Beziehung zu Russland gibt es eine Zeitenwende. Deutschland hat sich lange darin gefallen, auch dann Gesprächsfäden nach Teheran aufrecht zu erhalten, als das Regime isoliert war. Dafür gab es Gründe. Doch das war nur sinnvoll, so lange die Macht der Mullahs ungefährdet schien. Nun wankt das Regime; es darf nirgendwo mehr Halt finden.