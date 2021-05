In der Corona-Krise werden die Beschränkungen langsam gelockert. Aber vielen geht das nicht weit genug. Die Debatte über das richtige Maß ist Ausdruck von Demokratie. Nur: Das Virus lässt nicht mit sich diskutieren.

Stellen wir uns, auch wenn es angesichts der derzeitigen Temperaturen schwerfällt, einmal folgende Situation vor: Ein schöner Wintertag. Schon seit einigen Tagen ist es richtig kalt. An einem See stehen zahlreiche Menschen, betrachten die Eisfläche. Bisher war jedem klar, dass das Eis noch nicht trägt, aber jetzt könnte es dick genug sein – oder doch nicht? Derweil beraten die zuständigen Verantwortlichen, ob die Fläche freigegeben werden kann, und wenn ja, unter welchen Auflagen, mit welchen Sicherheitsmaßnahmen.

Ein fiktives Szenario, das aber in mancher Hinsicht der derzeitigen Situation Deutschlands in der Corona-Krise ähnelt. Allerdings tummeln sich, um im Bild zu bleiben, nicht ein paar Schlittschuhläufer und Eisrutscher am Ufer, sondern eine Bevölkerung von über 80 Millionen Bürgern. Und anders als bei der Frage der Tragfähigkeit einer Eisfläche, bei der die Verantwortlichen auf Erfahrungen und bewährte Messmethoden zurückgreifen können, betreten die Verantwortlichen derzeit in weiten Teilen Neuland.

Der weitgehende Konsens beginnt zu bröckeln

Deutschland befindet sich in diesen Tagen in der wohl kritischsten Phase seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Die vergangenen Wochen waren geprägt davon, dass weite Teile von Gesellschaft und Politik die Überzeugung teilten, dass der von dem Corona-Virus ausgehenden Gefahr nur durch strikte Einschränkungen in praktisch allen Lebensbereichen wirksam begegnet werden kann, dass dafür andere Interessen – wirtschaftliche, soziale – hintanstehen müssen.

Jetzt, gut einen Monat nach Beginn der Einschränkungen, beginnt dieser weitgehende Konsens zusehends zu bröckeln. Dafür gibt es mehrere Gründe: Die von manchen vorhergesagten und in anderen Ländern tatsächlich eingetretenen katastrophalen Zustände blieben in Deutschland bisher glücklicherweise aus. Das wiederum mag zu der Ansicht verleiten, dass die Sache mit dem Virus wohl doch nicht so schlimm sei. Zudem wecken die ersten, seit Wochenbeginn geltenden Lockerungen Erwartungen auf mehr, die prompt von manchen Politikern und Verbandsvertretern geschürt werden. Denn je länger die Beschränkungen andauern, desto deutlicher werden deren negative und schädliche Auswirkungen. Das gilt nicht nur für die Wirtschaft, das gilt ebenso für unser Schul- und Bildungssystem, für den Kultur- und Sportbereich, für die Situation von alten, pflegebedürftigen Menschen – letzten Endes für unser aller Zusammenleben.

Wieder mehr Streit und Debatte

Das alles lässt die unterschiedlichen Interessen und Positionen wieder deutlicher zutage treten, als dies in den vergangenen Wochen der Fall war, als zeitweise der Eindruck entstand, Virologen und Ärzte hätten der Regierung das Heft des Handelns aus der Hand genommen. Es wird wieder mehr gestritten und debattiert – unter Experten, aber auch zwischen den Bürgern. Die freiheitliche Demokratie, die genau von diesem Streit lebt, kehrt so gesehen ein Stück weit zur Normalität zurück. Aber: Das Virus lässt nicht mit sich diskutieren.

Sorglosigkeit macht sich breit

Deshalb ist immer wieder zu hinterfragen, ob das „Stück weit“ nicht schon ein Stück „zu weit“ ist. Angela Merkel hat am Montag, zu Recht, daran erinnert, dass Deutschland in Sachen Corona noch nicht „über den Berg“ sei. Dieser warnende Hinweis war nicht nur an ihre Politikerkollegen, sondern auch an die Bevölkerung gerichtet, in der sich zum Teil wieder Sorglosigkeit breitmacht. Dazu aber ist es nach allem, was uns die Wissenschaft an Erkenntnissen liefern kann, noch zu früh. Das Eis bleibt dünn.