Die neue Zeitrechnung beginnt am 12. Juni. Dann tritt das Gemeinsame Europäische Asylsystem (Geas) in Kraft, über das in der EU viele Jahre erbittert gestritten wurde.

Dank der Reform soll die Migration eingedämmt und in geregelte Bahnen gelenkt werden. Geplant ist etwa, Geflüchtete zwischen den Mitgliedsländern solidarischer zu verteilen und Asylverfahren schneller abzuwickeln. Zudem soll die sogenannte Sekundärmigration unterbunden werden – also der Umzug Schutzsuchender von einem EU-Staat in einen anderen. Geas werde „den Schutz unserer Außengrenzen erheblich stärken und das modernste Grenzmanagementsystem der Welt einführen“, betont Magnus Brunner, der für Migration zuständige EU-Kommissar.

Technische Lücken

Ausgerechnet Deutschland, lange ein Hauptziel Geflüchteter, hinkt vier Wochen vor dem Start bei den Vorbereitungen zur Umsetzung der Reform hinterher. Das geht aus einem Bericht der zuständigen Brüsseler Behörde hervor. Lobend erwähnt wird darin, dass die politischen Reformen in der nationalen Gesetzgebung zügig abgeschlossen wurden, bei der notwendige technische Ausstattung und der Schulung der Beamten an den Grenzen zeigen sich aber große Lücken.

Das gelte etwa für die Asyl-Grenzverfahren an Flughäfen, wo „dringend“ die notwendigen Kapazitäten aufgebaut werden müssten. 15 andere EU-Staaten hätten in diesem Bereich die beiden letzten Jahre seit der Verabschiedung der Reform genutzt und die notwendigen Maßnahmen getroffen.

Die EU-Kommission kritisiert vor allem, dass es Deutschland an den notwendigen Ressourcen beim sogenannten Screening der Asylbewerber fehle. Das ist die erste Überprüfung der Ankommenden an der Außengrenze. Dabei wird etwa die Identität überprüft und ein Gesundheitscheck durchgeführt. Deutschland muss laut Bericht bis zum Start von Geas Mitte Juni zum Beispiel noch Probleme bei der Einführung des sogenannten Eurodac-Systems lösen, in dem Asylbewerber Fingerabdrücke und andere biometrische Daten von sich speichern lassen müssen.

Kritisch bewertet die EU-Kommission in ihrem Bericht auch den Rückstau bei der Bearbeitung von Asylanträgen in Deutschland. Die Bundesregierung hat auf dieses Problem bereits reagiert, das zuständige Bundesamt wird bei seiner Arbeit seit einigen Monaten durch die EU-Asylagentur (EUAA) unterstützt. Eine zentrale Rolle beim Gelingen der Geas-Reform spielen die Staaten an den EU-Außengrenzen. Doch ausgerechnet in Bulgarien, Griechenland und Italien, wo die meisten irregulären Grenzübertritte gezählt werden, gibt es laut dem Bericht der Kommission die größten Probleme bei der Umsetzung. In praktisch allen Bereichen fehlen notwendige Kapazitäten.

EU-Migrationskommissar Brunner zweifelt trotzdem nicht am Erfolg der Reform. „Fast alle Mitgliedstaaten haben ihre Systeme bereits an die europäische Asyl- und Migrationswende angepasst.“ Nicht alles werde im Juni auf Knopfdruck funktionieren – aber man sei schon weit gekommen, sagte der österreichische Politiker.

Weniger Grenzübertritte

Bestätigung für den härteren EU-Kurs in Sachen Migration zieht Brunner aus den am Freitag veröffentlichten Zahlen der Grenzschutzagentur Frontex. Die berichtet, dass die Zahl der irregulären Grenzübertritte in die EU in den ersten vier Monaten des 2026 weiter zurückgegangen ist. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Zahl um rund 40 Prozent, demnach wurden weniger als 29.000 Grenzübertritte registriert. Im Jahr 2023 betrug die Anzahl der aufgedeckten Fälle im gleichen Zeitraum mehr als 82.000, fast ein Dreifaches des heutigen Wertes.

Der Rückgang sei auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, teilt Frontex mit, darunter die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Partnerländern. „Wir arbeiten konsequent an der Umsetzung der europäischen Migrationswende“, betont EU-Kommissar Brunner. „Der starke Rückgang der illegalen Grenzübertritte zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“