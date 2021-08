Wegen des schnellen Vormarsches der radikalislamischen Taliban in Afghanistan setzt Deutschland erst einmal alle Rückführungen in das Land aus. Laut Pro Asyl ist dies „mehr als überfällig“. Auch Kundus ist zum Großteil in der Hand der Taliban.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe die Entscheidung angesichts der „aktuellen Entwicklungen der Sicherheitslage“ getroffen, erklärte sein Sprecher Steve Alter am Mittwoch in Berlin. Nach Angaben des Innenministeriums leben derzeit knapp 30.000 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland.

Kurswechsel im Innenministerium

Mit seiner Entscheidung vollzog Seehofer einen Kurswechsel. Noch vor wenigen Tagen hatte er sich dafür ausgesprochen, die Abschiebungen nach Afghanistan zumindest für Straftäter fortzusetzen. Dies alles kam offenbar auch für sein Ministerium überraschend. Weniger als zwei Stunden vor Bekanntwerden der Aussetzung hatte sein Sprecher Steve Alter auf einer Pressekonferenz mit Blick auf ausreisepflichtige Afghanen noch gesagt, das Ministerium sei „weiterhin der Auffassung, dass es Menschen in Deutschland gibt, die das Land verlassen sollten, so schnell wie möglich“. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte in der gleichen Pressekonferenz ebenfalls das bisherige Vorgehen verteidigt. Allerdings müsse das Vorgehen „im Lichte der aktuellen Entwicklung der Lage“ geprüft werden.

Auch die Niederlande setzen nun alle Abschiebungen aus. Dies solle für einen Zeitraum von sechs Monaten gelten, erklärte die Staatssekretärin für Justiz, Ankie Broekers-Knol, am Mittwoch. Deutschland und die Niederlande hatten noch vergangene Woche gemeinsam mit Belgien, Dänemark, Griechenland und Österreich die EU-Kommission aufgefordert, Abschiebungen nach Afghanistan weiter zu ermöglichen.

„Keine sicheren Gebiete in Afghanistan“

Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt begrüßte am Mittwoch Seehofers Entscheidung und betonte: „Es gibt keine sicheren Gebiete in Afghanistan, es gibt keinen internen Schutz vor der Taliban.“

Unterdessen haben die Taliban in der Großstadt Kundus im Norden Afghanistans nun auch den Flughafen und eine große Militärbasis erobert. Das bestätigten Provinzräte und Sicherheitskreise am Mittwoch. In der Basis waren im Vorjahr noch rund 100 deutsche Soldaten stationiert gewesen. Die wichtigsten Regierungseinrichtungen in Kundus waren bereits am Sonntag von den Taliban erobert worden. Sicherheitskräfte und lokale Regierungsvertreter flohen daraufhin zum Flughafen und in die Basis des 217. Armeekorps in der Nähe. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Islamisten hätten seit Sonntag die Basis und den Flughafen angegriffen. Am Mittwochmorgen habe schließlich eine große Anzahl Sicherheitskräfte samt Regierungsvertretern die Basis verlassen. Kurz darauf soll sich der Kommandeur der Spezialkräfte der Polizei den Taliban ergeben haben.