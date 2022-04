Die Bundesregierung hat am Dienstag bekanntgegeben, dass sie die Ukraine erstmals mit schweren Waffen unterstützt. US-Verteidigungsminister Austin lobt den Beitrag Berlins bei einem Treffen mit 40 Amtskollegen auf der US Air Base in Ramstein.

Der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann erhält grünes Licht für den Verkauf von Panzern des Typs Gepard an die Ukraine. Die rund 50 Panzer stammen aus früheren Bundeswehr-Beständen. Das gab die Bundesregierung am Dienstag bekannt – unmittelbar vor einem internationalen Ministertreffen auf dem westpfälzischen US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein.

„Der Gepard ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern – vom Boden aus“, erläuterte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) die Entscheidung, die einen Kurswechsel darstellt. Zuletzt hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sich ablehnend zu Panzerlieferungen geäußert, weil die Gefahr sonst zunehme, dass Russland auf die westliche Militärhilfe mit Atomwaffen reagiert.

Auftakt einer Serie von Konferenzen

Die Gepard-Panzer sind Luftabwehrsysteme. Lambrecht betonte in Ramstein, auch künftig wolle Berlin keine Alleingänge unternehmen, sondern sich wie bisher eng mit den Nato-Alliierten abstimmen. Das Treffen in Ramstein wertete sie als Auftakt einer Serie von Konferenzen im gleichen Format.

Lambrechts US-Kollege, Pentagon-Chef Lloyd Austin, hatte am vergangenen Donnerstag zum Treffen von 40 Nato-Staaten und anderen Alliierten eingeladen. Er dankte Berlin für die Erlaubnis, in Deutschland zu tagen, und teilte mit, es werde solche Treffen nun – an verschiedenen Orten – monatlich geben.

„Die Zeit ist nicht auf der Seite der Ukraine“

Aus US-Verteidigungskreisen verlautete, es sei bewusst nicht nach Brüssel ins Nato-Hauptquartier eingeladen worden. Das Treffen der Kontaktgruppe in Ramstein, das im Offiziersclub der Air Base stattfand, sei auch kein Nato-Treffen gewesen. Neben europäischen Teilnehmern waren auch Israel, Katar, Japan, Kenja und Tunesien vertreten.

US-Generalstabschef Mark Milley soll laut Teilnehmerkreisen in Ramstein ein dramatisches Bild der Gefechtslage gezeichnet haben: „Die Zeit ist nicht auf der Seite der Ukraine“, wurde Milley zitiert. Pentagon-Chef Austin nannte die kommenden Wochen entscheidend. Gleichzeitig wiederholte er seine Aussage vom Vortag, dass Russlands Streitmacht in dem am 24. Februar begonnenen Krieg empfindliche Verluste erlitten habe. Die Ukraine könne diesen Krieg gewinnen, und sie sei ein „Arsenal der Demokratie“, eine Inspiration für alle freien Menschen in der Welt, lobte er.

Militärhilfe für Kiew ist Thema im Bundestag

Am Donnerstag beschäftigt sich der Bundestag mit dem Thema Militärhilfe für Kiew. Die Fraktionen der Ampel-Koalition sprechen sich nun dafür aus, „die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtauschs zu erweitern, ohne die Fähigkeit Deutschlands zur Bündnisverteidigung zu gefährden“. Mit Ringtausch ist gemeint, dass Nato-Partner Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine abgeben und dafür von Deutschland Ersatz erhalten.

Deutsche Rüstungsunternehmen bieten derweil auch die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern sowie schwerer Artilleriegeschütze an. Der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall offeriert 88 gebrauchte Leopard-Kampfpanzer.