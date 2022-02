Deutschland hat mit Verspätung festgelegt, wie es die milliardenschwere Agrarförderung der Europäischen Union (EU) in den kommenden Jahren verwenden will. Umweltverbände reagieren skeptisch.

Er könne mitteilen, „dass während wir hier gerade reden, Deutschland den Strategieplan bei der (EU-)Kommission einbringt“, sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) am Montag am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. „Das bedeutet Planungssicherheit für unsere Bäuerinnen und Bauern.“ Damit werde eine Altlast der vorherigen Bundesregierung abgearbeitet. Eigentlich hätten die Pläne bereits bis zum 1. Januar an die EU-Kommission geschickt werden sollen. Damals befand sich Deutschland allerdings mitten in der Regierungsbildung – auf Schwarz-Rot folgte Rot-Grün-Gelb.

Özdemir betonte, dass jeder zweite Euro der für die Jahre 2023 bis 2027 zur Verfügung stehenden 30 Milliarden Euro „für Klima, für Umwelt und für Artenschutz“ ausgegeben werde. „Wir haben viel für den ökologischen Landbau rausgeholt.“ Mit freiwilligen Leistungen für Klima und Umwelt könnten Biobetriebe Geld verdienen. Zudem sei das Ziel von 30 Prozent ökologischem Landbau bis zum Jahr 2030 in den Strategieplan aufgenommen worden. Der Öko-Landbau solle mit einer halben Milliarde Euro im Jahr gefördert werden.

Nach langem Tauziehen

Die Strategiepläne sind Teil einer Reform der gemeinsamen EU-Agrarpolitik, mit der die Produktion von Lebensmitteln umweltfreundlicher werden soll. Auf diese Reform hatten sich die EU-Staaten und das Europaparlament nach langem Tauziehen im vergangenen Jahr verständigt.

Mit einem Volumen von knapp 390 Milliarden Euro für die Jahre 2021 bis 2027 macht der Agrarbereich den größten Einzelposten des EU-Haushalts aus. Strittig waren dabei vor allem die Fragen, wie sehr der Geldfluss an die Betriebe mit Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen verknüpft wird – und ob weiterhin große Betriebe den Löwenanteil der Fördermaßnahmen erhalten sollten. Die EU-Gelder wirken sich nach Darstellung des Bundeslandwirtschaftsministeriums in Deutschland „auf den Lebensbereich von etwa 40 Millionen Menschen aus“ und seien im Landwirtschaftssektor für rund 300.000 antragstellende Betriebe relevant.

Unzureichende Pläne?

Wie die einzelnen EU-Länder die beschlossene „grünere“ Landwirtschaft letztlich umsetzen, müssen sie in ihren nationalen Strategieplänen darlegen. Diese muss die EU-Kommission genehmigen; eventuell muss nachgebessert werden.

Skeptisch äußerten sich Umweltverbände wie der BUND und der Nabu: Sie sehen die deutschen Pläne als unzureichend an. Mit der vorliegenden Strategie zur deutschen Agrarwirtschaft seien weder die ambitionierten Ziele des deutschen Koalitionsvertrags zum Klimaschutz noch die Ziele des europäischen „Green Deal“, der Klimaschutzziele für die EU vorgibt, erreichbar.