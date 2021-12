Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus schürt auch in Deutschland Befürchtungen vor einem massenhaften Ausfall von Arbeitskräften, wie er in Großbritannien bereits Realität ist.

„Unglücklicherweise führt die Pandemie zu einigen Personalengpässen“, heißt es etwa beim regionalen britischen Zugbetreiber Avanti West Coast. „Wir tun alles, was wir können, um unseren Fahrplan einzuhalten“, teilte das Unternehmen schon Ende vergangener Woche mit. Trotzdem könne es zur kurzfristigen Streichung von Verbindungen kommen. Ähnlich sieht es beim Konkurrenten LNER aus, der ebenso wie andere Unternehmen seine Betriebszeiten wegen der coronabedingten Abwesenheit von Beschäftigten anpasst.

Im schottischen Edinburgh musste die vielbesuchte Burg Edinburgh Castle wegen kranker Mitarbeiter die Pforten schließen – ebenso wie das berühmte Naturhistorische Museum in London. In der britischen Hauptstadt haben außerdem die Theater am West End Aufführungen abgesagt.

Lage an vielen Schulen problematisch

Problematisch ist auch die Lage an vielen Schulen, an denen das Virus grassiert. Bildungsminister Nadhim Zahawi rief bereits pensionierte Lehrer auf, zumindest zeitweilig wieder zu unterrichten und damit den Ausfall erkrankter Lehrkräfte aufzufangen. In London warnten Gewerkschaften, dass die Feuerwehren mit einem „beispiellosen“ Arbeitskräftemangel konfrontiert seien. Die Einsatzfähigkeit sei aber noch nicht gefährdet. Die größte Sorge besteht darin, dass das Gesundheitssystem durch erkranktes oder unter Quarantäne gestelltes Personal noch zusätzlich geschwächt wird. Großbritannien gehört mit mehr als 147.000 Toten ohnehin schon zu den am stärksten von der Corona-Krise getroffenen Ländern Europas.

Corona-Infizierte können in England künftig bereits nach sieben statt nach zehn Tagen ihre Quarantäne verlassen, teilte die Regierung mit. Voraussetzung: Schnelltests an Tag sechs und sieben fallen negativ aus. Damit sollen Ausfälle in systemrelevanten Branchen reduziert werden.