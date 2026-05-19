In England lässt sich beobachten, was passiert, wenn Politik zum Buhmann für alles wird: Chaos, Polarisierung, Unberechenbarkeit. Deutschland sollte genau hinschauen.

Vielleicht sollte uns Großbritannien eine Warnung sein. Im Vereinigten Königreich ringt gerade Premierminister Keir Starmer, keine zwei Jahre nach Amtsübernahme, ums politische Überleben. Er ist der sechste Premierminister in zehn Jahren. Seit David Cameron hat kein Regierungschef mehr eine volle Amtszeit überstanden. Durchschnittliche Verweildauer im Amt seither: zwei Jahre. Und alles deutet darauf hin, dass Starmer auch nicht viel länger durchhalten wird.

Was das mit Deutschland zu tun hat? Jede Menge, die Grundgemengelage ist erstaunlich ähnlich. Starmer und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verbindet, dass sie mit dem Versprechen von Stabilität und Ordnung angetreten sind, es aber nur bedingt einhalten können. Beide stoßen immer wieder auf Widerstand in ihren eigenen Reihen. Beide werden in den Umfragen von Rechtspopulisten abgehängt. Beide sind historisch unbeliebt beim Volk. Und beide, das ist der wichtige Punkt, sind Zielscheibe einer generellen Unzufriedenheit geworden, die nicht immer was mit ihrem Handeln zu tun hat.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Das soll kein Freibrief werden. Weder für Merz noch für Starmer. Beide haben Fehler gemacht. Doch sind beide wirklich so schlecht, dass ihre kurze Amtszeit ein Infragestellen des bisherigen politischen Systems (und nichts anderes wäre ein Wahlerfolg für Reform UK oder die AfD) rechtfertigen würde? Waren die britischen Premiers Rishi Sunak, Liz Truss, Boris Johnson und Theresa May wirklich so unfähig, dass sie nach kürzester Zeit aus dem Amt gejagt werden mussten? Wären all unsere Probleme gelöst, wenn statt Merz jemand anderes ein Jahr regiert hätte?

Nein, an der berechtigten Unzufriedenheit ist nicht nur die Politik schuld. Die Welt ordnet sich gerade neu. Alte Bündnisse, alte Geschäftsmodelle, alte Gewissheiten werden in einer atemberaubenden Geschwindigkeit entwertet, jeden Tag erreichen uns neue Erschütterungen. Seit einem Jahr ist die deutsche Bundesregierung im Amt. Und sie musste schon mit einem Flächenbrand im Nahen Osten, einer Energiekrise, US-Strafzöllen, einer Krise der NATO, einer Wirtschaftsflaute im eigenen Land und einem aggressiver auftretenden China klarkommen, während Wladimir Putin weiter munter die europäische Friedensordnung zertrümmert. Eigentlich wären das genug Krisen für ein Jahrzehnt.

Sie sind Ausdruck einer sich neu ausformenden Ordnung. In dieser Phase der Neujustierung ist es noch wichtiger als sonst, von wem Deutschland regiert wird. Wer die Weichen für die kommenden Jahrzehnte neu stellen will, sollte eine gute Idee davon haben, welche Rolle das Land in Zukunft spielen soll, und effektiv darauf hinarbeiten können. Das sollte der Maßstab sein, nachdem wir Politiker beurteilen.

Stattdessen laden wir derzeit unsere ganze Unzufriedenheit auf ihnen ab. Wir machen „die Politiker“ nicht mehr nur für ihr eigenes Fehlverhalten verantwortlich, sondern auch für den Anpassungsschmerz an eine neue Realität. Wir zweifeln auch nicht mehr an einzelnen Personen, sondern an der Funktionalität der politischen Strukturen als Ganzes.

Das ist menschlich, erschwert aber eine realistische Auseinandersetzung mit Politik und den politischen Konzepten, die gerade auf dem Tisch liegen. Langfristig endet das im Verlust der politischen Mitte, in Unregierbarkeit und Chaos. Wie das bedeutet, lässt sich derzeit in Großbritannien beobachten.